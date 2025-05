Remek családi sztori: apja után 30 évvel a fiú is gólt lőtt a Belga Kupa döntőjében, és ő is nyert!

A kék-feketék mindkét gólját Romeo Vermant lőtte: a 21 éves támadó az első és a második félidőben is a lehető legjobb ütemben érkezett egy-egy jobb oldali beadásra.

Hugo Siquet sert un caviar à Romeo Vermant qui permet à Bruges de mener ! 💎 #CLUAND #CrokyCup #RTLsports pic.twitter.com/kfiOgSu2PT — RTL sports (@RTLsportsbe) May 4, 2025

Le FC Bruges se rapproche de la victoire grâce à un doublé de Romeo Vermant. 👏✌️ pic.twitter.com/RlvWG4Tgil — RTL sports (@RTLsportsbe) May 4, 2025

Az egyelőre csak utánpótlás-válogatott Vermant csupán 10-szer fért be a bruges-iek kezdő tizenegyébe a mostani bajnoki idényben, és a hajrára lendült igazán jó formába: a mostani volt a harmadik duplája tétmérkőzésen az elmúlt két hétben.

Nem akármilyen família az övé: Romeo anyai nagyapja, Eric Van Vyve és dédapja, Marcel Van Vyve egyaránt az FC Bruges futballistája volt, nem is beszélve édesapjáról, a 18-szoros belga válogatott Sven Vermant-ról, aki 30 évvel ezelőtt szintén gólt szerzett a Belga Kupa döntőjében – az FCB akkor a magyar válogatott Kovács Ervinnel felálló Germinal Ekerent verte meg 3–1-re.

Mostani sikerével az FC Bruges a 12. kupadiadalát aratta – 2015 óta az elsőt –, ezzel vezeti a belga rangsort a kilencszeres győztes Anderlecht előtt.

Az FC Bruges a második helyen áll a bajnokságban, még van esélye az aranyéremre, a negyedik helyezett Anderlechtnek a bronzhoz is nagy hajrára és szerencsére lenne szüksége.

BELGA KUPA, DÖNTŐ

FC Bruges–Anderlecht 2–1 (1–0)

Brüsszel, Baldvin király Stadion

Gólszerző: Vermant (40., 61.), ill. Luis Vázquez (90+1.)

Walesben is kupadöntőt rendeztek vasárnap, és nem történt meglepetés: a bajnoki címet és a ligakupát egyaránt megnyerő The New Saints vitte haza ezt a serleget is – teljes a triplázás!

WALESI KUPA, DÖNTŐ

The New Saints–Connah's Quay 2–1 (1–1)

Newport

Gólszerző: Holden (17.), J. Williams (54.), ill. Poole (7.)

JORDAN WILLIAMS GYŐZTES GÓLJA