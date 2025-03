A nagy előny tudatában sem dőlnek hátra az angol együttesek a Bajnokok Ligájában

Mikel Arteta nem veszi félvállról a visszavágót (Fotó: AFP)

LEMOSTA A PÁLYÁRÓL az Arsenal a PSV-t a BL-nyolcaddöntő első mérkőzésén. A csatárgondokkal küszködő „ágyúsok” az elmúlt hónapokban rendre megszenvedtek a betömörülő védelmek ellen, az eindhoveniek vezetőedzője, Peter Bosz azonban kijelentette az odavágó előtt, hogy csapata nem adja fel a saját játékát – a bátor stílus ugyan becsülendő, de a holland együttes hazai pályán katasztrofális, 7–1-es vereséget szenvedett. A tetemes előny ellenére a londoniak menedzsere, Mikel Arteta azt sulykolta a héten a játékosainak, hogy semmiképp se vegyék félvállról a visszavágót.

„A játékosaink tudják, hogy percek alatt drasztikusan változhat egy meccs kimenetele – vélekedett a találkozó előtti sajtótájékoztatón a londoniak menedzsere. – Például ha az odavágón gyorsan szépített volna a PSV, vagy ha Myles Lewis-Skellyt kiállítja a játékvezető az első félidőben… Ebben a sportban ki kell érdemelni a sikert, éppen ezért mindent megteszünk, hogy a visszavágót is megnyerjük.”

Hasonló a retorika Birminghamben is: az FC Bruges elleni 3–1-es idegenbeli győzelem ellenére is komolyan veszi a második találkozót az Aston Villa.

„Nem változott a hozzáállásunk, továbbra is maximálisan tiszteljük a belga együttest – mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Unai Emery, a klub menedzsere. – Mindannyian kaptunk már ki nyert helyzetből, s ne felejtsük el, az odavágót is csak az utolsó percekben nyertük meg. Hasonló meccstervvel készülünk, mint a múlt héten, de a hosszabbításra vagy a tizenegyespárbajra is készen állunk.”

Jonathan Davidet az első mérkőzésen is nehezen tartották féken a dortmundiak (Fotó: AFP)

NEHÉZ HELYZETBEN VÁRJA a legutóbbi Bajnokok Ligája-döntős Borussia Dortmund a Lille elleni nyolcaddöntő franciaországi visszavágóját. Nemcsak azért, mert az első mérkőzésen hazai pályán csalódást keltő 1–1-es döntetlent ért el, hanem főleg azért, mert továbbra is csapnivaló a formája. Nem segített az edzőcsere sem, a Nuri Sahint váltó Niko Kovaccsal a legutóbbi fordulóban odahaza, a Signal Iduna Parkban kapott ki 1–0-ra a BVB az Augsburgtól, és továbbra is csak tizedik a bajnokságban.

A német Sport Bild cikke szerint a horvát vezetőedző nekiesett játékosainak az Augsburg elleni bajnoki után, az öltözőben harminc percen keresztül üvöltött velük Lars Ricken és Sebastian Kehl sportigazgató jelenlétében. A lap ezt idézi Niko Kovactól: „Nem szégyellitek magatokat?!”

Sejthető, hogy elhangzottak ennél erősebb kifejezések is, Julian Brandtot és Jamie Bynoe-Gittenst például külön is megszólította, mondván, nekik sincs biztos helyük a csapatban, ha így folytatják. Nagy a nyomás a szakemberen, lényegében minden német lap arról ír, ha a csapat nem lesz ott a Bajnokok Ligája következő idényében, a nyáron tőle is elköszönnek.

Ebben a légkörben Lille-ben kell kiharcolnia a BL-negyeddöntőbe jutást, olyan csapattal szemben, amelyet a klubtörténet első BL-negyeddöntőbe jutásának lehetősége is motivál, és amely az alapszakaszban legyőzte a Real Madridot, az Atlético Madridot, a Bolognát, a Sturm Grazot és a Feyenoordot is, utóbbit például 6–1-re.

A reflektorfény elsősorban a Lille kanadai csatárára, Jonathan Davidre irányul, aki kirobbanó formában futballozik: az idényben a Ligue 1-ben 14-szer, a BL-ben a selejtezővel együtt nyolcszor volt eredményes, ebből hatot az alapszakasz nyolc meccsén ért el. Az Arsenal által nagy erőkkel csábított, 25 éves csatár a hétvégén a Montpellier ellen szerzett győztes gólja után reményét fejezte ki, hogy a Dortmund ellen hozzátesz legalább egyet idénybeli 22 góljához.

A hazaiaktól Tiago Santos térd-, Edon Zhegrova ágyéksérülés miatt nem játszhat a Dortmund ellen, a németeknél az egyaránt térdproblémával bajlódó Felix Nmecha, Daniel Svensson és Carney Chukwuemeka játékára nem számíthat Niko Kovac.

