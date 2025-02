A Topolya kikapott odahaza a Crvena zvezdától, de hogyan?!

SZERB SZUPERLIGA

21. FORDULÓ

Topolyai SC–Crvena zvezda 1–2 (0–1)

Topolya, TSC Aréna, 4400 néző. V: Minakovics

TSC: V. Ilics – Radojevics, Capan, Djordjevics (Sós, 76.), Sz. Jovanovics – Radin – Degenek, Sztanics, Mboungou (Jovicsics, 90.), Banjac (Vulics, 76.) – M. Lazetics (Pejics, 90+2.). Vezetőedző: Jovan Damjanovics

Crvena zvezda: Gutesa – Szol Jung Vu, Annan, Djurics, Miloszavljevics – Kanga, Elsnik (Krunic, 69.) – M. Ivanics (Katai, 85.), A. Makszimovics (Radonjics, 60.), Silas (L. Ilics, 60.) – Bruno Duarte (Cherif Ndiaye, 69.). Vezetőedző: Vladan Milojevics

Gólszerző: M. Lazetics (81.), ill. M. Lazetics (29. – öngól), Katai (90+8.)



Egy vitára alapot adó hazai lehetőséggel indult a találkozó, ugyanis Marko Lazetics elpöckölte a labdát a kifutó Ivan Gutesa mellett, és utána elesett, de a játékvezető visszanézte az esetet, és maradt az eredeti elhatározása mellett: nem volt kontakt a kapus és a csatár között, így tizenegyes sincs. Ahogy múlt az idő, Veljko Ilicsnek egyre több dolga akadt, ám a szerb válogatottba is meghívott kapus remek védéseket mutatott be. Pechjére senki sem erre fog emlékezni, hanem arra, hogy a 29. percben egy jobb oldali szöglet után rosszul mérte fel a labda ívét, nem tudott beleérni, így a labda a hátrahúzódó Lazetics lábáról a gólvonal mögé pattant. A hazaiaknak is akadtak helyzeteik, de a kapu előtt sosem a jó megoldást sikerült választani: amikor lőni kellett volna, akkor passz következett, és fordítva, így a Crvena zvezda egygólos előnnyel ment a szünetre az igencsak paprikás hangulatú mérkőzésen, amelynek első félidejében mindkét edző, Vladan Milojevics és Jovan Damjanovics is kapott egy-egy sárga lapot.



A második játékrész elején Prestige Mboungou került helyzetbe, de a vendégek sem tudták, hogyan sikerült szögletre menteniük. Az 57. percben Andrija Makszimovics gólját ünnepelték a vendégek, azonban előre ittak a medve bőrére, ugyanis kiderült, hogy a Zvezda játékosa lesen kapta a labdát. A 72. percben Marko Ivanics tizenegy méterről majdnem ketté törte a jobb kapufát, és a kimaradt helyzet kilenc perc múlva megbosszulta magát: Prestige Mboungou adott jobbról középre, az üresen álló Lazetics pedig hat méterről a jobb alsóba gurított. Csakhogy a 98. percben Ilics keze közül kicsúszott egy jobb oldali beadás, Alekszandar Katai pedig közelről az üres kapuba gurított.



A TSC a következő fordulóban a Mladoszt Lucsani vendégeként lép pályára, míg utána, február 13-án a Konferencialiga egyenes kieséses szakaszában a lengyel Jagiellonia Bialystok érkezik Topolyára.