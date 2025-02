Sallai mellől eladták Zahát és Zijest is, de új vetélytársat kapott

SZAÚD-ARÁBIA az új Kína, csak ezen a télen 200 millió eurónál többet költöttek, a játékoskeretek értéke meg meghaladja az egymilliárd eurót. Neymar eligazolt, Kaio Césart vette meg a helyére az Al-Hilal, Galenóról írtunk, az Al-Naszr aláírási és ügyvédi, ügynöki díjakkal 100 milliót áldozott Jhon Duránra, aki évi 20.4 millió eurót keres majd, bónuszok nélkül. Igaz, Cristiano Ronaldo évi 200 milliós alapbéréhez, Karim Benzema 100 milliós vagy Mahrez 53 milliós fizetéséhez szinte smafu. Neymar is évi 100 millió eurót kapott, mielőtt kérdeznék.

Összességében azért csalódást hozott a szaúdiak tele, nagy nevekkel tárgyaltak, nagy összegeket kínáltak fel, de távol tartották most maguktól a csábítókat a csillagok. Most.

Az EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, az MLS-ben most zajlott az átigazolások dandárja, és még hetekig vásárolhatnak. A liga összértéke 1.24 milliárd euró, pedig sokkal-sokkal kevesebb pénzből gazdálkodnak, mint a szaúdiak. A legnagyobbat most is az Atlanta United gurította, a milliárdos Arthur Blank csapata: 21.5 milliót fizetett a Middlesbrough-nak Emmanuel Latte Lathért és 9.55 milliót a Newcastle Unitednek Miguel Almirónért. Karmestert már a nyáron vettek (Alekszej Mirancsuk), jött most mögé egy tapasztalt szűrő (Mateusz Klich), célpont volt még Krzysztof Piatek és Furuhasi Kjogo is. Az Orlando nagy fogása a horvát szélső, Marco Pasalic (4.8 millió euróért vették), a Cincinnatié a togói ék, Kévin Denkey (15.3), a San Diegóé az Anders Dreyer, Hirving Lozano páros (kettejükért csaknem 20 milliót fizettek); a Columbus Crew 13 milliót utalt a Betisnek Cucho Hernándezért, az Austin Myrto Uzuniért 12, az amerikai ékért, Brandon Vazquezért 9.6 milliót fizetett.

Uzunit a Ferencváros a Transfermarkt adatai szerint 1.8 millió euróért szerezte meg, tisztes haszonnal, 4 millióért adta tovább a Granadának 2022 elején, és a mostani vételár 15 százaléka is a zöld-fehéreké lett.

Diego Gómezért a Brigton utalt, nem is keveset: 13 milliót kapott az Inter Miami a paraguayi középpályásért.

Távozott a ligából Teemu Pukki, Victor Wanyama, míg Eric-Maxim Choupo-Moting New Yorkba költözött, és ha már apák és fiuk: a San Joséhoz aláíró Ian Harkes édesapja a 90-szeres válogatott John Harkes, akit két világbajnokságon is láthattunk anno.

ARGENTÍNÁBAN hozták a szokásos mozgásokat: a környező országokból igazoltak fiatalokat, jöttek haza ismertebb játékosok Brazíliából, Mexikóból és Európából. A 38 éves Keylor Navas havi egymillió eurót keresett Párizsban, Madridban is megbecsülték, játszik most már a maga szórakozására is, aláírt egy évre a Newell'shez. Néhány ismert játékos visszavonult, lásd a lenti táblázatot, a 19-szeres válogatott Nico Gaitánnak nincs klubja, az AFC Bournemouth 8 milliót fizetett a tizenéves bal oldali mindenesért, Julio Solerét. A Boca Juniors inkább befektetett most, leigazolva Ander Herrerárt is, a River Plate rutinos játékosokkal erősített: a karmester Sebastián Driussit tízmillióért hozták haza Austinból, nem sokkal volt olcsóbb Lucas Martínez Quarta, de Gonzalo Montiel és Enzo Pérez is sokszoros válogatott – „természetesen” chilei és paraguayi légiósok is érkeztek.