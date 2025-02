Otthon verte meg Gheorghe Hagi csapatát a Sepsi OSK

ROMÁN SUPERLIGA

25. FORDULÓ

Sepsi OSK–Farul Constanta 1–0 (1–0)

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 2100 néző. Vezette: Andrei

Sepsi OSK: Gyenge – Harut, Simic, Ninaj, Stefan – Mino, Skorup (Sigér D., 70.) – El-Sawy (Oroian, 87.), Oberlin (Mailat, 70.), Neskovics – Babunszki (M. Coman, 63.). Vezetőedző: Valentin Suciu

Farul: Buzbuchi – Sirbu, Balasa, Tiru, Reginaldo (Ganea, a szünetben) – Radaslavescu (Vina, 68.), Dican, Casap (Grigorjan, 68.) – Ciobanu (Rivaldinho, 79.), Alibec, Cojocaru (Iancu, 79.). Vezetőedző: Gheorghe Hagi

Gólszerző: Harut (17. – 11-esből)

Büntetőből lőtt góllal szerezte meg századik győzelmét a román élvonalban a Sepsi OSK, amely a Farul legyőzésével versenyben maradt a felsőházért zajló küzdelemben. Érdekesség, hogy 2017-ben szintén a szerdán 60. életévét betöltő Gheorghe Hagi csapata ellen, amely akkor még Viitorul néven szerepelt, született meg a székelyföldiek második sikere a Liga 1-ben. Az akkori gólszerző, Hadnagy Attila most sportigazgatóként adott át születésnapi ajándékként egy 60-as számú Sepsi-mezt a konstancai edzőnek.

A román bajnokságban megszokotthoz képest az első perctől kezdve váratlanul nyílt sisakos küzdelem alakult ki a pályán, ami Hagi együttesére mindig is jellemző volt, a Sepsit irányító Valentin Suciu viszont ennél általában óvatosabb taktikát szokott választani. Mindkét csapat szemre tetszetős passzjátékkal támadta ellenfele kapuját, és sorra jöttek a lövések is. Ezekből szentgyörgyi oldalon akadt több, az exdebreceni Dorian Babunszki azonban két jó helyzetét is elpuskázta. A Sepsi végül büntetőből szerezte meg a vezetést, Ionut Cojocaru lökte fel Omar El-Sawyt az ötös sarkánál, a 11-esből pedig Denis Harut lazán a jobb sarokba gurította a labdát. Cojocaru hamar egyenlíthetett volna, de csukafejesét megfogta Gyenge Szilárd, a konstancaiak többi próbálkozása pedig ugyanúgy nem talált kaput.

A második félidőben az iram megmaradt, a színvonal azonban visszaesett, sokkal többet hibáztak a játékosok. Több lett a hosszú indítás is, elsősorban kontrázni próbálta egymást a két fél, a Farul az 55. percben, Eduard Radaslavescu kapufájánál járt a legközelebb az egyenlítéshez. A lécet a Sepsi is eltalálta Florin Stefan kapura csavarodó beadásánál, és a végjátékban is a szentgyörgyiek voltak veszélyesebbek. A tengerpartiak viszont kétszer is büntetőt követeltek, de sem Victor Dican, sem Denis Alibec nem győzte meg a játékvezetőt, így a Sepsi fontos és a kedélyeket megnyugtató győzelmet aratott. Tamás Márk végig a kispadon maradt a győztes gárdában. 1–0