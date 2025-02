Lengyel válogatott labdarúgóval erősít Sallai Roland csapata

A Galatasaray Przemyslaw Frankowski készülő kölcsönvételéről adott hírt, illetve arról, hogy a lengyel labdarúgó hétfő este megérkezett Isztambulba, és megkezdődtek a tárgyalások. A L'Équipe francia sportnapilap ezt azzal egészítette ki, hogy tudomása szerint a megállapodás fél év kölcsönről és nyáron érvénybe lépő kötelező vásárlási opcióról szól.

A 29 éves játékos a napokban kérte a Lens vezetőségét, hogy engedjék el, mégpedig nemcsak kölcsönbe, hanem végleg. Bár Will Still vezetőedző nem repes a boldogságtól, hogy újabb alapjátékosát veszíti el rövid idő alatt, Frankowski elrepült Isztambulba, hogy a törökországi átigazolási időszak keddi lezárulta előtt átessen az orvosi vizsgálaton, és ha minden rendben találtatik, alá is írja szerződését.

A L'Équipe szerint a két klub már megegyezett egymással, a Lens 10 millió euró körüli összeghez jut, Frankowski pedig évi kétmillió eurót – bónuszokkal együtt akár 2.5 milliót – kereshet, és valószínűleg 2027, esetleg 2028 nyaráig szóló megállapodást köt.

A 47-szeres lengyel válogatott játékos 2021 nyarán a Chicago Fire-tól érkezett a Lenshoz, amelyben jobbhátvédként, jobb oldali középpályásként szerepeltették.