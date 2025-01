Kasper Schmeichel hosszabbított a Celticnél

Schmeichel tavaly nyáron érkezett a Glasgow-i zöld-fehérekhez, s akkor 1+1 éves szerződést kötöttek egymással a felek. A dán veterán kapus az őszi szezonban kiválóan teljesített, s 34 mérkőzésen pályára lépve oroszlánrészt vállalt benne, hogy a csapat megnyerte a Ligakupát, vezeti a bajnokságot és a Bajnokok Ligája főtáblán is továbbjutó helyen áll két fordulóval a vége előtt, így aztán nem is maradt el a klub érvényesítette is a kapus szerződésében szereplő plusz egy éves opciót.

„Igazán boldog vagyok, hogy egy évvel meghosszabbítottuk a szerződésemet. Nagyszerű fogadtatásban volt részem a klubnál még a nyáron, s azóta is a klubnál töltött időm minden percét élvezem, úgyhogy alig várom a folytatást” – idézte a dán kapust a klub honlapja.

Kasper Schmeichel hosszú pályafutása elején a Manchester City alkalomazottja volt, s többször is kölcsönbe került alsacsonyabb osztályú csapatokhoz, végül 2009-ben a Notts County, majd a Leeds United vette meg, végül 2011-ben került a Leicester Cityhez, amelynek színeiben 2022-ig több mint 475 mérkőzésen szerepelt, majd egy évre a Nice, aztán az Anderlecht kapusa lett, mire tavaly a Celtichez került.