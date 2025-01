Igazolásokkal indította az évet a Sepsi OSK

Az érkezők közül egyértelműen Sebastian Árpád Mailat az ismertebb futballista, a 27 éves, temesvári születésű balszélső ősszel a dél-koreai másodosztályban szerepelő Szuvon Samsung Bluewings játékosa volt. Mailat 2015-ben, szülővárosában, a Poli színeiben mutatkozott be a román élvonalban, majd játszott Kolozsváron (a CFR-nél és az Universitateánál is), a medgyesi Gaz Metannál és az FC Voluntari-nál is. A legjobbját a FC Botosani színeiben nyújtotta 2022 és 2024 között, 62 mérkőzésen 21 gólt szerzett, a 2022–2023-as idényben pedig 16 találattal a román bajnokság góllövőlistájának harmadik helyén végzett.

A szentgyörgyiek másik új szerzeménye Giovani Ghimfus, a Liga 2-es Concordia Chiajna támadó középpályása: a román és spanyol állampolgársággal is rendelkező, 19 éves játékos ősszel 17 mérkőzésen 7 gólt szerzett a másodosztályban.

A székelyföldi csapat pénteken kezdi meg a rövid, alig kéthetes felkészülését, hiszen január 17-én már bajnoki mérkőzést játszik az Unirea Slobozia ellen. A keret a megszokott módon a törökországi Belekben edzőtáborozik, ahol január 6-án a belga RWD Molenbeek, 7-én a svájci Young Boys, 10-én a Nyíregyháza ellen játszik felkészülési találkozót.