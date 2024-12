Varga Sándor szerint Szaúd-Arábiában minden adva van egy tökéletes vb-hez

„Egyáltalán nem csodálkozom a döntésen, és üdvözlöm azt! – mondta lapunknak Varga Sándor. – Tizenegy évig éltem és dolgoztam Szaúd-Arábiában, rövid ideig edző is voltam ott, és ott lettem játékosügynök, az ország történetében az első voltam ebben a szakmában. Amikor tavaly szeretett városomban, Dzsiddában volt a FIFA klubvilágbajnoksága, Arsene Wenger, az Arsenal korábbi legendás edzője és egykori ügyfelem azt mondta nekem: most már érti, miért nem akartam elhagyni Szaúd-Arábiát. Wenger most a FIFA globális szakmai fejlődésért felelős igazgatója, és ő is a saját szemével győződött meg arról, hogy Szaúd-Arábiában minden körülmény adva van egy tökéletes világbajnoksághoz. Fantasztikusak a stadionok és az infrastruktúra, és folyamatos a szakmai fejlődés is. Már évtizedek óta a legjobb edzők dolgoznak ott, és most már a világ legjobb játékosai közül is sokan a szaúdi ligában futballoznak. Az ország is nagyon nyitott lett, amikor ott éltem, a feleségem még nem jöhetett ki velem a meccsekre, nőket be sem engedtek a stadionokba, most pedig már női bajnokság is van. Szaúd-Arábia meg akarja mutatni a világnak megújult önmagát, és erre tökéletes alkalom a világbajnokság. Az egyetlen hátránya, hogy az időjárás miatt vélhetően ezt a tornát is télen kell majd tartani, mint a katarit, ettől függetlenül úgy gondolom, nagyon jó döntést hozott a FIFA.”