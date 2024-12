2024 sikertörténetei: a futballvilág legjobb idei átigazolásai

Hogyan lehet tízmilliókat keresni a futballban? Százmilliók befektetésével – tartja a mondás. Sok pénzt csak sok pénzzel lehet keresni, a futballpiacon azonban sokszor éppen a sok pénz miatt buknak hatalmasat, de koncentráljunk most az év legjobb üzletnek bizonyuló átigazolásaira. A legtöbb pénzt megmozgató transzferekről mindig részletesen beszámolunk, de sok olyan jó vételnek számító futballistára bukkantunk, akikre nagyon kevés figyelem jut a magyar és a nemzetközi sajtóban.

Kezdjük rögtön egy kivétellel, azzal a játékossal, akire éppen hogy túl sok figyelem jutott, így a nyáron két pénzeszsák között Törökországba „esett”: Victor Osimhen addig vacillált a szaúdi álomajánlat és a Chelsea között, hogy tarthatatlanná vált a helyzete Nápolyban, így egy évre a Galatasarayhoz került kölcsönbe (mert már csak ott volt nyitva az átigazolási piac). A Galata nyert egy idényre egy 75 milliót érő csatárt, csak hatmilliós nettó bért kell fizetnie, ami főnyeremény, miként az is, hogy 15 meccsen 17 kanadai pontot hozott cserébe máris Osimhen. Ha januárban eligazol, a török csapat kap hatmillió euró fájdalomdíjat.

Ha már alkímia… Nem tudni, mennyiben érinti a csatár mostani ügyét a Lille által indított pert: az olaszok papíron 77.5 millió eurót fizettek Osimhenért a klubnak, az ügynöki és egyéb közvetítői költségek levonása után ebből kemény 7 millió euró folyt be a francia csapat számlájára (papíron húszmillióért kaptak egy egyetlen mérkőzéssel a háta mögött visszavonuló kapust és három, azóta már elkallódó fiatalt, abszolút túlértékelve). A legjobb üzleteknél sem árt részletezni olykor, kik is járnak igazán jól…

Tiszta haszon ellenben eddig a 31 éves Michy Batshuayi leigazolása, nem bíztak már benne a topligákban, de a Galatasarayban 720 perc alatt is 9 kanadai pontig jutott, egymaga döntött el egy Bajnokok Ligája-selejtezőt, ezzel már megszolgálva a szerződtetését, odahaza pedig négy bajnokin szerzett győzelmet jelentő gólt a kispadról beszállva!

Kolumbiai, ismeretlen védő, 27 éves, Európában csak a Genkben játszott, érdemes megvenni nyolcmillióért? Ha Daniel Munozról van szó, akkor igen, a Crystal Palace légiósának a Transfermarkt szerint a játékjoga már 25 millió euróra rúg, két fontos gól mellett hat asszisztnál tart. Nem sokkal kevesebb máris a „nyereség” Nico Pazon: a korábbi kőkemény bekk, Pablo Paz fia nem fért be a Real Madridba, a középpályást hatmillióért eladták a Comónak. A kis Paz 16 bajnokin 6 kanadai pontnál tart, a játékjoga meg 20 milliónál. A Real 12 millióért visszaviheti őt a nyáron, de a következő vételár fele mindenképpen a madridiaké, Paz az olasz szakírók szerint aligha tér vissza Madridba. Az Arsenal és a Manchester United is vinné, az Inter legutóbb Javier Zanettit küldte a megfigyelésére.

Nico Paz (középen) lendületben (Fotó: AFP)

Nem tipikus Atalanta-célpont a svéd védő, Isak Hien, de a 25 éves játékos már 30 millió eurót ér, kevesebb mint egy éve 8.5 millióért vették. Charles De Ketelaere játékjogát 38 millióra teszi most a Transfermarkt, 22.7 millióért adta el a karmestert végleg a Milan (korábban egyévi játékáért potom hárommilliót kapott), és maximum 3 millió euró lehet a bónusz. A belga 24 meccsen 19 kanadai pontnál jár Bergamóban ebben az idényben, Milánóban 40 meccsen jutott el egyetlen egy kanadai pontig…

A Bologna argentin támadója, Santiago Castro „csak” megduplázta értékével (25 millió) a vételárát, 20 éves, 22 meccsen a Bolognában 11 kanadai pontig jutott debütáló félévében, ez nagycsapatért kiált! Van is érdeklődő bőségesen. Nuno Tavarest ingyen kölcsönadta az Arsenal a Laziónak, ötmilliós vételi opcióval, de 15 helyett már 25 millió eurót ér a védő – a londoniak vigasza a 20 százalékos részesedés a következő vételárból. A római scoutok már Mario Gila ügyében is bizonyítottak (félmillió eurót ért akkor, amikor mindenki megrökönyödésére 5+1 millióért megvették, ma 28 milliót ér); az Arsenalból és a Marseille-ből is kikopó Mattéo Guendouzit 13 millióért vásárolták meg a nyáron, most 32 millióra rúg a virtuális vételára, visszakerült a válogatottba is. És még mindig csak 25 éves.

A Fiorentina Moise Keannel járt igen jól: a Juventus a nagy nyári takarításban 13 millióért engedte el, most 30 millióra rúg a játékjog értéke, a csatár 15 bajnokin tízszer volt eredményes, és egy gólpasszt is adott. Kean 24 éves, a karrierje során 78 milliót fizettek már érte, a Juvében 22, a PSG-ben 17, az Evertonban és a Hellas Veronában 4-4 gólt vágott. A bölcsek köve nem jelenik meg mindenkinek…

Nemcsak a topligákban lehet hatalmas hasznot realizálni egy-egy átigazoláson: a Sparta Praha 2.5 millióért vette a Tromsőtől El Hadji Malick Dioufot, ez akkor túlzásnak számított, de a gólerős védő-középpályás értéke lassan 20 millió, és 20 éves sincs még!

El Hadji Malick Diouf (balra): befutni Kelet-Közép-Európában (Fotó: AFP)

Mateo Reteguiért 22.5 milliót fizetett az Atalanta a Genoának (és a Tigrének és a Boca Juniorsnak), a támadó 14 gólt szerzett, adott négy gólpasszt, az értéke 35 millióra nőtt, az olasz válogatottban is egyre gólerősebb.

Már tízmillió eurót „nyert” Lucas Beraldón a PSG, és a válogatottban is bemutatkozó brazil védő még csak 21 éves, megérte a 20 millió eurót. Ennyit hozott máris Trincao a Sporting CP-nek: lassan annyit ér a portugál szélső, amennyit karrierje során fizettek érte! Hétmilliót utalt a Sporting a Trincaón tízmilliókat bukó Barcelonának – de a következő vételár fele a katalánoké. Mivel Trincao 17 kanadai pontot hozott össze az ősszel, akár még vissza is vihetik, ezt 25 millióért tehetik meg 2026-ig, de spanyol szakértők szerint ezzel aligha él a Barca. A játékos iránt a legnagyobb angol klubok érdeklődnek, főleg most, kedvenc edzője, Rúben Amorim távozása után…

Nem bízott a Bayern München a roppant tehetséges Malik Tillmanban, noha az remekelt a Rangersben, a skót liga legjobb fiatal játékosa lett, ezért 2023-ban egymillióért kölcsönadta a PSV-nek, és az akkor ötmillióra taksált karmester vételi opcióját 12 millióban határozta meg a német csapat. Az amerikai négy poszton is szerepelve 24 kanadai pontig jutott első eindhoveni idényében, most 14-nél tart, a játékjoga 30 milliónál, de 50-nél olcsóbban nem lehetne elvinni, mert a szerződése 2028-ig szól. Mit tesz egy kis bizalom!

Ötmillióért vette a nyáron a VfB Stuttgart Jamie Lewelinget az Union Berlintől, miután 200 ezer (!) euróért cserébe egy évet már ott játszott. Ősszel a ghánai származású támadó győztes góllal debütált a német felnőtt válogatottban a hollandok ellen, 20 milliónál tart az árfolyama a Transfermarkton.

Sok gyémántot talál mostanában a VfB, de a guineai Serhou Guirassyból nem tudta kicsiszolni a maximumot: 9 millióért vették, két idény, 44 gól és 5 gólpassz után a Dortmund nevetve fizette ki a 18 millió eurós kivásárlási árat. A Bayern München nem mert kockáztatni, érthető módon, a csatár első orvosi vizsgálatán megbukott Dortmundban, és korábban nyolcszor is komolyabban megsérült. Egyébként a Rennes 15 millióért vette Guirassyt az 1. FC Kölntől, a Stuttgart maga is elopciózta onnan – új csapatában, a Dortmundban a csatár 19 meccsen 16 kanadai pontot termelt, a játékjoga 40 millió eurót ér.

Ekkora opciót szeretnék! (Fotó: AFP)

Nem konkrétan vétel, de zseniális húzás, hogy a Lipcse újabb egy évre a soraiban tudhatja ingyen Xavi Simonst, akinek a vételára 80-90 millió euró lenne, plusz aláírási és ügynöki díjak. A hollandot két éve ingyen engedte el a PSG, de négymillióért opciózhatta vissza Eindhovenből. Megtette, azóta Lipcsében futballozik. Nem sokáig.

Szintén 30 milliót „hozott” az Aston Villa Morgan Rogersen: a karmester-szélső nem kellett a Manchester Citynek, a Middlesbrough 1.2 millióért vette, 9.4 millióért adta el, de nem ő járt jól: Rogers idén 13 kanadai pontot tett hozzá a Villa teljesítményéhez, novemberben a válogatottban is debütált. Övé a jövő.

Igaz ez Hugo Ekitikére is: a PSG akadémiája világszínvonalon termeli másoknak a játékosokat, de a 28.5 millióért vett támadót is képesek voltak 20 milliért elkótyavetyélni az Eintracht Frankfurtnak… Ekitiké már most kétszer ennyit ér, 23 meccsen 17 kanadai pontot szüretelt az őszi idényből, huszonkét évesen. Amikor a németek idén januárban megkötötték a 16.5 milliós vételi opciót a kölcsönszerződésben, akkor annál az összegnél is kevesebbre taksálták a Párizsban akkoriban a keretbe sem férő támadót!

Nagy változások oltárán áldozta fel a nyáron az Atlético Samuel Omorodion, ma már személyes okokból Samu Aghehowa játékjogát: hatmillió euróét vették őt a madridiak, a fele játékjogát 15 millióért adták tovább.

Bombaüzlet, nem? De, a vevőnek, az FC Portónak. A 20 éves, már felnőtt spanyol válogatott Aghehowa 20 mérkőzésen szerzett 16 gólt (első 13, a kapu felületére menő lövéséből 11 gólt ért el), adott két gólpasszt, és a játékjogából 15-15 százalékot öt-ötmillióért megvehet jövőre és azután a portugál csapat. Mert opciót kötni tudni kell!

Itt éppen a 17 éves Rodrigo Morát mutatja be a közönségnek

Um prazer jogar ao teu lado irmão! 💙 Por mais momentos destes



Noite fantástica com vocês #todalagloriaadios pic.twitter.com/QmkTLccMgv — Samu (@samuaghehowa) December 22, 2024

A győztesnek kijáró fanfározás után zárjunk néhány érdekességgel!

Néha meg sem száradt a pecsét a vételi opciós papírokon: Zsorzses Mikautadzét 13 millióért megvette a Metz az Ajaxtól, és azonnal továbbadta a Lyonnak, 5.5 milliós haszonnal.

Az előre gondolkodás egyik különdíjasa a Liverpool, amely 30 millióért átigazolta a Valencia kapusát, Georgij Mamardasvilit, akinek a játékjoga 45 millió eurót ér, és 24 évesen kapusnak kifejezetten fiatal. Legalább ekkorát gurított a Chelsea, minden értelemben: 34 milliós alapárat fizetett a Palmeirasnak a 17 éves szélsőért, Estevaóért, aki fiatal kora ellenére négyszeres felnőtt válogatott, a klubjában 46 mérkőzésen 25 kanadai pontnál tart. Mindkét futballista kölcsönben az eladónál szerepel a jövő nyárig.

Értéknövelésben 2024-ben a korábban teljesen ismeretlen, 22 éves argentin szélső, Rodrigo Atencio volt a király, év eleji „indulótőkéjét” hétezerszeresére duzzasztva 3.5 milliót ér a játékjoga. Klubja, az Independiente el akarta adni őt az al-Vahdának októberben, de az a fura helyzet állt elő, hogy a Central Córdoba, bár nem az ő játékosáról volt szó, és nem is kötött ki semmilyen vételi opciót, de pénzt követelt azért, hogy az Independientének visszaadja az Independiente játékosát.

Akármilyen hihetetlen, nem egyedülálló ez az eset, mint láttuk az Osimhen-sagát, de legutóbb a Burnley fizetett a Besiktasnak kétmillió eurót, hogy visszakapja tőle Wout Weghorstot – hogy azonnal kölcsönadja busás haszon reményében a Manchester Unitednek.

Visszatérve az értéknövelésre, a tudásunk mai állása szerint a topligás, ismertebb játékosok közül a félmillióért leigazolt Christantus Uche (Getafe) a rekorder, aki ma már 5 millió eurót ér – de mivel a Chelsea is alkuszik rá, minimum 20 millióért el lehet eladni.

🚨🇳🇬 Christantus Uche was this close to scoring for Getafe yesterday against Real Madrid. pic.twitter.com/K9Sjlgzqs8 — Ghana Naija Ballers (@GHNaijaBallers) December 2, 2024

Természetesen csakis akkor, ha minden jól megy, ugyanis a sors gyakran közbeszól: tízmilliót ér Yusuf Yazici, örült az Olympiakosz, hogy ingyen leigazolhatta, de húszpernyi futball után olyan súlyos sérülést szenvedett a középpályás, hogy csak jövő nyárra térhet vissza, a lehető legjobb esetben; Sergino Dest értéke 22 millió, ingyen kapták meg a Barcelonától, de még egy másodpercet sem játszhatott a PSV-ben.

A Special One listánkon a brazil Savinho, akiért 25 milliót fizetett a Manchester City, de csak egyik zsebéből a másikba, ugyanis saját fiókcsapata, a Troyes számláján landolt ez a pénz. A City-csoport két éve 6.5 millióért vette Savinhót, a PSV-ben, majd a Gironában nevelgette, ma 55 milliót ér a játékjoga, és 11-szeres válogatott. A Troyes csapatában egy másodpercet sem futballozott!

Zárjuk a kitekintést a negatív rekorderrel: az Al-Hilalnak annyi pénze van, hogy már ha újabb légióst nem tudott venni, 28.95 (igen, annyi) millió eurót adott az Al-Sababnak a szaúdi válogatott balhátvédért, Moteb al-Harbiért. Odaadták érte a kétmillió euróra taksált középpályást, Muszab al-Dzsuvairt is, miközben al-Harbi játékjoga a tavalyi nagy felfutása ellenére is csak 800 ezer euró.

Négy hónap alatt összesen 350 percet játszott új csapatában.

Ennek ellenére tartjuk magunkat korábbi állításunkhoz: vásárolni magy lutri, jól nevelni azonban a lehető legjobb befektetés.

A futballban is...

TOVÁBBI KIVÁLÓ IGAZOLÁSOK

Johnny Cardoso (23), amerikai-olasz, középpályás, a klubja a Betis, 6 millióért vették, a játékjoga a Transfermarkt szerint most 20 millió eurót ér

Ryan Flamingo (21), holland, védő, PSV, 9 millió euróért vették, a játékjoga a Transfermarkt szerint most 17 millió eurót ér

Mohamed Amura (24), algériai, cs., Wolfsburg, 17 ˃˃ 22

Hrisztosz Colisz (22), görög, cs., FC Bruges, 6.5 ˃˃ 18

Mika Biereth (21), dán, cs., Sturm Graz, 4.7 ˃˃ 13

Lorenzo Lucca (24), olasz, cs., Udinese, 8 ˃˃ 18

Bazoumana Touré (18), elefántcsontparti, cs., Hammarby, 0.44 ˃˃ 9

Robin Koch (28), német, v., Eintracht Frankfurt, ingyen érkezett, a játékjoga 18 milliót ér

Igor Jesus (23), brazil, cs., Botafogo, ingyen érkezett, a játékjoga 15 milliót ér

Liam Delap (21), angol, cs., Ipswich Town, 17.9 ˃˃ 25

Anisz Hadzs Mussza (22), algériai, cs., Feyenoord, 3.5 ˃˃ 12

Michael Olise (23), francia, cs., Bayern München, 55 ˃˃ 65

Álvaro Carreras (21), spanyol, v., Benfica, 6 ˃˃ 18

Ché Adams (28), skót, cs., Torino, ingyen érkezett, a játékjoga 15 milliót ér

Adam Wharton (20), angol, k., Crystal Palace, 21.1 ˃˃ 32

Alessandro Buongiorno (25), olasz, v., Napoli, 35 ˃˃ 45

Manu Koné (23), francia, k., Roma, 18 ˃˃ 26

Lamine Camara (20), szenegáli, k., Monaco, 15 ˃˃ 20

Reda Belahjan (20), marokkói, k., Hellas Verona 0.5 ˃˃ 10

Mason Greenwood (23), angol, cs., Marseille, 26 ˃˃ 35

Saúl Coco (25), egyenlítői-guineai, v., Torino, 7.5 ˃˃ 14

Zeno Debast (21), belga, v., Sporting CP, 15.5 ˃˃ 24

Nicolas Kühn (24), német, cs., Celtic, 3.5 ˃˃ 10

Antonio Nusa (19), norvég, cs., Leipzig, 21 ˃˃ 28

Scott McTominay (28), skót, k., Napoli, 30.5 ˃˃ 40

Sebastian Nanasi (22), svéd-magyar, k., 11 ˃˃ 15