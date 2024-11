Cristiano Ronaldo: Lehet, hogy egy-két éven belül visszavonulok

Cristiano Ronaldo a vegyes zónában állt az újságírók rendelkezésére azt követően, hogy a portugál labdarúgó-válogatott pénteken 5–1-re legyőzte Lengyelországot a Nemzetek Ligájában. A találkozón Ronaldo kétszer is eredményes volt, így mindent egybevéve már 910 találatnál jár pályafutása során. Elmondása szerint azonban azon nem gondolkozik, hogy elérje a bűvös ezres határt, mielőtt végleg befejezi a labdarúgást: „Egyáltalán nem foglalkoztat az ezer gól, akarni normális dolog, én azonban nem gondolok rá” – idézte a Sky Sports a portugál legendát.

Majd a visszavonulását firtató kérdésre is válaszolt: „Tervezem a visszavonulásomat, és lehet, hogy egy-két éven belül megtörténik. Majd meglátjuk. Most azonban még élveznem kell a pillanatot és a focit. Motiváltan megyek az edzésekre és a meccsekre, amikor pedig már nem érzem így magam, akkor teszek egy lépést előre, és azt mondom, hogy ez már nem nekem való. Negyvenéves leszek, lazán kell vennem a dolgokat és élveznem kell a játékot. A legjobban pedig a válogatottban szeretek játszani” – mondta.

A villáminterjú végén a Ronaldo a Manchester United új menedzserének és honfitársának, Rúben Amorimnak is üzent: „A lehető legjobbakat kívánom neki is és a Manchester Unitednek is – fogalmazott, hozzátéve azt is, hogy saját magát viszont nem tudja elképzelni a kispadnál. – Nem látom magamat mint menedzser, ez nem szerepel a terveim között. A jövőmet a futballon kívül, más területeken képzelem el, habár majd az idő eldönti, mi fog történni.”