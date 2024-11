A Kassa döntetlent játszott az éllovas Slovannal a Niké Ligában

Vladimír Weiss, a Slovan mestere fél szemmel már a keddi, AC Milan elleni Bajnokok Ligája-meccsre figyelt, több játékosát pihentette. Ennek ellenére a pozsonyiak lábán vándorolt gyakrabban a labda, de az első félidőben csak egy helyzetet dolgoztak ki. Ellenben a kassaiak többször is megszerezhették volna a vezetést, azonban több kecsegtető lehetőséget is elpuskáztak.

A szünet után pályára lépett a Slovan legtapasztaltabb játékosa, Juraj Kucka, és az 53. percben a lábában volt a gól, de ott is maradt. Pontatlanul célzott, és a másik oldalon ezt Zan Medved megbosszulta: Jurij Medvedev rántotta le a tizenhatoson belül az exfradista Zyen Jonest, a kassai gólzsák pedig biztosan értékesítette a büntetőt, megörvendeztetve a 7298 nézőt.

Ezután magasabb sebességre kapcsoltak a vendégek. További két csatárt küldött pályára a fővárosiak mestere, és a 73. percben ennek meg is lett az eredménye, amikor is Tigran Barszegjan a tizenhatos vonaláról egyenlített. Nemsokára már vezethetett is volna a Slovan, Guram Kasia fejesét azonban bravúrral védte Dávid Sipos kapus. Tíz perccel a vége előtt Michal Fasko szerezhetett volna újabb kassai gólt, ám a hazaiak középpályása lövése gyatrára sikeredett. A végén Kevin Wimmer hibája után Karlo Miljanic vezethette a labdát Dalibor Takác kapusra, aki azonban jól leolvasta a tervet, így maradt az 1–1-es eredmény.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

15. FORDULÓ

FC Kosice (Kassa)–Slovan Bratislava 1–1

Kassa: Bokros Szilárd sérült.