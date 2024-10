Tizenöt éves a FIFA Puskás-díj

Tizenöt évvel ezelőtt, 2009. október 20-án jelentette be a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) akkori elnöke, Joseph Blatter, hogy életre hívják a minden idők legnagyobb magyar labdarúgójáról, Puskás Ferencről elnevezett díjat, amelyet az a játékos kap meg, aki az adott naptári év „esztétikailag legszebb avagy legjelentősebb” gólját szerezte. Az elismerés azonnali sikert aratott a nemzetközi futballközvéleményben, az elmúlt másfél évtizedben pedig olyan népszerűvé vált, hogy ha a bolygó valamelyik pontján születik egy látványos gól, rögtön Puskás-díjasként aposztrofálják.

A világsikerhez vezető út első állomása az volt, amikor 2006-ban az ötletgazda, egy sportszerető mérnök, Csorba István besétált a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, és megosztotta elképzeléseit lapunk jelenlegi főszerkesztőjével, a futballrovat akkori munkatársával, Szöllősi Györggyel. A következő mérföldkő az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2007-es kongresszusa volt, amelyen Puskás Ferenc posztumusz megkapta az UEFA-érdemrend smaragd fokozatát, özvegye pedig az eseményen átadta a díjjal kapcsolatos elképzelésekről szóló levelet Joseph Blatternek, aki a kezdeményezés mellé állt. Két évvel később, azon a bizonyos 2009. október 20-i napon a FIFA első embere Felcsúton Orbán Viktor társaságában jelentette be a Puskás-díj létrejöttét.

A bejelentés Felcsúton – az asztalnál balról Schmitt Pál, Sepp Blatter, Orbán Viktor, Puskás Ferencné és Szöllősi György

„Létfontosságú megőrizni azon futballnagyságok emlékét, akik nyomot hagytak történelmünkben. Puskás Ferenc nemcsak óriási tehetség volt, aki számtalan trófeát hódított el, hanem kiváló ember is, a FIFA ezért örömmel adózik előtte azzal, hogy ezt a díjat az ő emlékének ajánlja” – fogalmazott tizenöt esztendővel ezelőtt Sepp Blatter.

Az első Puskás-díjat még abban az évben, 2009 decemberében a zürichi FIFA-gálán özvegy Puskás Ferencné nyújtotta át a győztesnek, minden idők egyik legjobb játékosának, a portugál Cristiano Ronaldónak, aki akkor a Manchester United színeiben az FC Porto elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőn zúdította a labdát harminchat (!) méterről a jobb felső sarokba. Mondani sem kell, a monumentális gól megadta az alaphangot ahhoz, hogy a Puskás-díjat a következő évektől minden futballszurkoló kiemelt lelkesedéssel várja, arról nem is beszélve, hogy az odaítélésére bárki szavazhat(ott), még vonzóbbá téve az elismerést. Csorba István mindezt sajnos már nem élhette meg.

2009 decemberében a zürichi FIFA-gálán özvegy Puskás Ferencné és Cristiano Ronaldo a legelső Puskás-díjjal

Cristiano Ronaldo után egyébként több világklasszis – például Neymar (2011), Zlatan Ibrahimovic (2013), James Rodríguez (2014), Olivier Giroud (2017) vagy Mohamed Szalah (2018) – is elhódította az egyéni trófeát, miként akadtak kevésbé ismert győztesek is, sőt, 2019 óta magyar díjazott is van, Zsóri Dániel, aki a DVSC–Ferencváros bajnoki mérkőzésen ollózta a labdát tizenöt méterről a vendégek kapujának jobb alsó sarkába.

Zlatan Ibrahimovic és Orbán Viktor a 2013-as Puskás-díj átadásakor (Fotó: AFP)

Történelmi érdekesség, hogy a Puskás-díjat már amputált lábú labdarúgó, a lengyel Marcin Oleksy is elhódította 2022-ben, míg a labdarúgás történetének egyik legnagyobb alakját, Lionel Messit mindenkinél többször, hétszer jelölték a trófeára, ám egyszer sem vehette át.