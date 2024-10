Spanyolország nehézségek árán, de egy góllal legyőzte Dániát

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

4. CSOPORT

Spanyolország–Dánia 1–0 (0–0)

Murcia, Enrique Roca Stadion. Vezette: Kruzliak (szlovák)

SPANYOLORSZÁG: Raya – Porro, Vivian, Laporte, Grimaldo – Zubimendi, Fabián Ruiz – Pedri (Merino, 62.) – Yamal (S. Gómez, 90+2.), Morata (Joselu, 78.), Oyarzabal (Álex Baena, 62.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

DÁNIA: Schmeichel – R. Kristensen, Vestergaard, Nelsson – Bah, Höjbjerg, Hjulmand, V. Kristiansen – Grönbaek (Höjlund, 78.), Dolberg (Poulsen, 73.), Eriksen (Isaksen, 73.). Szövetségi kapitány: Lars Knudsen

Gólszerző: Zubimendi (79.)

Franciaország válogatottjának, mint köztudott, Izrael ellen egy NB II-es magyar csapat stadionjában kellett pályára lépnie Nemzetek Ligája-mérkőzésen (a Budapest Honvéd otthonában, a Bozsik Arénában). Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok Dánia elleni meccsét egyenesen egy harmadik ligás klub, a Real Murcia pályájára vitte a szövetség, bár ez arrafelé nem ritkaság, ráadásul a hangulat fantasztikus volt, azaz Murciában igencsak ki lehettek éhezve a minőségi futballra.

Azt túlzás lenne állítani, hogy B-csapattal léptek pályára a spanyolok, de az tény, hogy az Eb-döntőben az angolok elleni kezdőből ezúttal mindössze négyen (Aymeric Laporte, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Álvaro Morata) voltak ott Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapatában a kezdő sípszó felhangzásakor.

Ráijesztettek az elején a dánok a házigazdára, már a második percben jó lövést küldött kapura Kasper Dolberg, de David Raya védett a bal kapufánál. A spanyolok első nagy helyzetére a 21. percig kellett várni, akkor Mikel Oyarzabal passza után Álvaro Morata lőtt nyolc méterről, kissé balról laposan, alig néhány centivel a bal kapufa mellé. De az, hogy a következő percben már Kasper Schmeichelnek védenie is kellett, jelezte, lendületbe jött az Európa-bajnok, amely a félidő utolsó percében a vezetést is megszerezhette volna. Remekül ugrott ki Lamine Yamal, ám a Barcelona tinisztárja tiszta ziccerben, hét méterről ballal csúnyán a kapu fölé lőtt.

Az első félidő is inkább a spanyoloké volt, akik a szünet után már nyomasztó mezőnyfölényt alakítottak ki. Leginkább labdabirtoklásban, illetve néhány finom és fineszes megoldásban öltött ez testet, sokáig nagy helyzetet ők sem dolgoztak ki. A 62. percben azonban már az a bizonyos nagy helyzet is megérkezett, mert a tökéletes ütemű kilépés után Morata az öt és felesről lőhetett, de Schmeichel kifogott rajta, közelről belevetődött a lövésébe. Öt perccel később pedig újra Morata lövését hárította a nagyszerű dán kapus, megint az öt és felesről, csak a másik oldalról. A kapust a 72. percben aztán Yamal is tesztelte a tizenhatoson kívülről ballábas bombával, de megint a dán győzött. Az volt az ember érzése, hogy ezen a mérkőzésen nem lehet gólt lőni a Celtic kapuvédőjének (nem úgy, mint másfél hete, amikor a Bajnokok Ligájában a Borussia Dortmund hétszer mattolta).

És ekkor jött az, ami ilyenkor jönni szokott: potya gólt kapott… A kifejelt labdát Martín Zubimendi 21 méterről kapásból, jobbal kapura zúdított, és bár a labda egy védőn, majd a földön is megpattant (sőt, előtte talán lökés is volt a kifejelés közben), védeni lehetett volna. De Kasper Schmeichel ezt nem védte, így csapata pont nélkül megy haza Spanyolországból. 1–0