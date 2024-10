Sajtóhír: a továbbra is szabadon igazolható Sergio Ramosszal erősíthet a Juventus

Legalább hat-hét hónapos kihagyás vár a Juventus védőjére, Gleison Bremerre, aki a szerdai, RB Leipzig ellen 3–2-re megnyert BL-mérkőzésen szenvedett keresztszalag-szakadást. A brazil futballista a csapat alapemberének számít, akit nem lesz egyszerű pótolni. Lipcsében Federico Gatti állt be a helyére, és nem játszott rosszul, ellen ellenére elképzelhető, hogy a klub igazol valakit a védelembe.

A Marca a Tutosportra hivatkozva azt írja, elképzelhető, hogy az olaszok szerződtetik a szabadon igazolható Sergio Ramost, aki a nyár óta nem talál csapatot magának. A világ-és Európa-bajnok védő tavaly a PSG-től visszatért nevelőegyesületéhez, a Sevillához, az idény végén azonban távozott, és egyelőre nem kapott megfelelő ajánlatot. Noha voltak megkeresései, és egy ideje arról lehetett olvasni, hogy az Egyesült Államokban folytatja, de egyelőre továbbra sincs csapata.

Bár tény, hogy már 38 éves, és az utóbbi években már nem tudta azt a szintet hozni, mint fénykorában, ennek ellenére a rutinjával sokat segíthetne a Juvénak.

Rajta kívül is vannak egyébként szabadon igazolható védők, köztük Joel Matip, Simon Kjaer, és Konsztantinosz Manolasz tűnik még jó megoldásnak, de közülük alighanem Ramos lenne a legjobb választás Az is elképzelhető persze, hogy a torinóiak házon belül oldják meg Bremer pótlását, ám ez a sok mérkőzést és a sorozatterhelést tekintve kockázatos döntésnek tűnik. Ennek ellenére az is elképzelhető, hogy Thiago Motta az utánpótláscsapat tehetséges brazil bekkjének, a 20 éves Pedro Felipének szavaz bizalmat.