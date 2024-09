Vasárnapi sportműsor: folytatódik a Magyar Kupa, Azeri Nagydíj a Formula–1-ben

Vasárnap folytatódnak a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának küzdelmei: pályára lép az FTC, a Kecskemét és a Puskás Akadémia is. A topligákat tekintve két találkozót rendeznek a PL-ben, ötöt Franciaországban, kettőt a Bundesligában, de pályán a Barcelona és az Internazionale is. Formula–1-ben jön az Azeri Nagydíj, a Győr a női kézilabda BL-ben érdekelt, emellett a jégkorong, tenisz, vízilabda, sakk, kerékpár és amerikai sportok is szerepelnek a programban.

SZEPTEMBER 15., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Mezőörs KSE (megyei I.)–Paksi FC – játék nélkül 0–3, a Mezőörs visszalépett

15.00: BKV Előre (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II)

15.00: Csornai SE (megyei I.)–Gödöllői SK (megyei I.)

15.30: Budafoki MTE (NB II)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

17.00: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Kecskeméti TE

18.30: Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

15.00: Tottenham Hotspur–Arsenal (Tv: Match4)

17.30: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1) FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

15.00: Rennes–Montpellier

17.00: Nantes–Reims

17.00: Strasbourg–Angers

17.00: Toulouse–Le Havre

20.45: Lens–Lyon HORVÁT BAJNOKSÁG

17.30: NK Osijek–Slaven Belupo NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

15.30: Augsburg–St. Pauli (Tv: Arena4)

17.30: Mainz–Werder Bremen NÉMET 2. BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

20.30: Hertha BSC–Fortuna Düsseldorf (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

12.30: Genoa–Roma (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Fiorentina

15.00: Torino–Lecce

18.00: Cagliari–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Monza–Internazionale SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

14.00: Celta Vigo–Valladolid (Tv: Spíler2)

16.15: Girona–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Las Palmas–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Valencia (Tv: Spíler2) SZAÚDI BAJNOKSÁG

3. FORDULÓ

19.55: Al-Ittihad–Al-Vahda (Tv: Spíler1) SZERB SZUPERLIGA

8. FORDULÓ

19.00: Tekstilac–Topolya – élőben az NSO-n! NŐI NB I

Simple Női Liga

16.30: Astra HFC−PMFC TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

19.00: Baltimore Ravens–Las Vegas Raiders

19.00: Carolina Panthers–Los Angeles Chargers

19.00: Dallas Cowboys–New Orleans Saints

19.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

19.00: Green Bay Packers–Indianapolis Colts

19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns

19.00: Minnesota Vikings–San Francsico 49ers

22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

22.25: Denver Broncos–Pittsburgh Steelers

22.25: Kansas City Chiefs–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Houston Texans–Chicago Bears (Tv: Arena4) ATLÉTIKA

8.20: Magyar csapatbajnokság 2. nap, Lantos Mihály Sportközpont AUTÓSPORT

3.30: FIA WEC-vb, hatórás verseny, Fudzsi (Tv: Eurosport 1)

21.00: NASCAR Cup Series, Playoffs Round of 16, Quaker State 400(Tv: Match 4) BASEBALL

MLB

3.15: Arizona Diamondbacks–Milwaukee Brewers (Tv: Sport1) CSELGÁNCS

17.00: Grand Prix-verseny 3. nap, Zágráb (Tv: Sport 2) DARTS

World Series Finals, Amszterdam, 3. nap

13.00: délutáni porgram (Tv: Sport2)

19.00: esti program (Tv: Sport2) FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKI

9.30: Formula–2, főfutam, Azerbajdzsán (Tv: M4 Sport)

13.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! JÉGKORONG

ERSTE LIGA

15.30: FTC-Telekom–Budapest JAHC

17.00: UTE–DVTK Jegesmedvék (Tv: M4 Sport+)

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)

17.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák KERÉKPÁR

Országúti Európa-bajnokság

12.30: férfi mezőnyverseny (Fetter Erik, Karl Ádám, Peák Barnabás, Pelikán János) (Tv: Eurosport 1)

18.15: Grand Prix, férfiak, Montreal (Tv: Eurosport 1) KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: CSM Bucuresti (román)–Storhamar (norvég)

B-CSOPORT

14.00: HB Ludwigsburg (német)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

14.00: Buducsnoszt (montenegrói)–Brest (francia)

16.00: Esbjerg (dán)–Odense (dán) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

2. FORDULÓ

18.00: Balatonfüredi KSE–Veszprém HC MOTORSPORT

3.00: hosszú távú vb, futam, Bol d'Or (Tv: Eurosport 2) SAKK

15.00: sakkolimpia, BOK Csarnok, 5. forduló TENSIZ

Davis-kupa. Világdöntő, csoportkör.

A-csoport. 15.00: Olaszország–Hollandia, Bologna

B-csoport. 11.00: Ausztrália–Spanyolország, Valencia

C-csoport. 5.00: Szlovákia–Chile, Csuhaj

D-csoport. 14.00: Kanada–Nagy-Britannia, Manchester UFC

6.00: UFC 306, Sean O’Malley–Merab Dvalisvili, Las Vegas (Tv: Sport 1) VITORLÁZÁS

14.00: Louis Vuittton-kupa, elődöntő (Tv: M4 Sport+) VÍZILABDA

Bajnokok Ligája, férfiak, selejtező, Kragujevac.

18.00: BVSC-Zugló–Vuliagmeni (görög)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia és Zoltán Gergely Tamás Szerkesztő: Erdei Márk

6.00-10.00

Sportdélelőtt

10.00–12.30: Benne: Visszapillantás a hét legjobb anyagaira

13.00: Csisztu Zsuzsa beszélget a paralimpia magyar főszereplőivel

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Bence

14.00: Közvetítés a női kézilabda BL-ből: Ludwigsburg–Győri Audi ETO

16.00: Labdarúgó Mol Magyar Kupa: a Budafok–­Ferencváros találkozó közvetítése. Formula–1, az Azeri Nagydíj értékelése

17.00: Labdarúgó Mol Magyar Kupa: a Budafok–Ferencváros és a Kozármisleny–Kecskemét mérkőzés közvetítése

18.00: Labdarúgó Mol Magyar Kupa: a Kozármisleny–Kecskemét meccs közvetítése. Interjúk a Szombathelyi MÁV Haladás–Puskás Akadémia kupameccs előtt, majd a mérkőzés közvetítése

19.00: Labdarúgó Mol Magyar Kupa: Szombathelyi MÁV Haladás–Puskás Akadémia találkozó közvetítése

20.00: Labdarúgó Mol Magyar Kupa: Szombathelyi MÁV Haladás–Puskás Akadémia találkozó közvetítése; mérkőzés utáni értékelések és napi összefoglaló

21.00: A kupamérkőzés utáni értékelések és napi összefoglaló. Születésnapi interjú Kozma Mihállyal

22.00: Albert Flórián – születésnapi összeállítás. Sportvilág