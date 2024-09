Kedden Rómában mutatják be Claudio Minoliti Puskás-könyvét

Mint arról korábban már portálunkon is írtunk, 2023-ban Puskás Ferenc – Il campione dei due mondi (Puskás Ferenc – két világ bajnoka) címmel Olaszországban is portrékönyv jelent meg a nagy magyar játékosról. Holnap, azaz szeptember 24-én, 19.30 órától pedig a Római Magyar Kulturális Intézetben is bemutatja a könyvet a szerző, Claudio Minoliti – tájékoztatott hétfőn Lantos Krisztina, az intézet igazgatója.