NS-jótékonyság: 18. alkalommal is Adni jó-kupa!

A helyszín ezúttal a sukorói sportpark lesz, ahol a polgármester felajánlásának köszönhetően három pályán is pattoghat a labda, a cél pedig nem más, mint mosolyt csalni a velencei gyermekotthon lakóinak arcára. A szervezők a nevezési díjak mellett számos sportrelikviát bocsátottak licitre, az ereklyék között szerepelt többek között Varga Barnabás, Hegyi Krisztián és Tenyér Zsófia meze, de a magyar labdarúgó-válogatott dedikált edződresszére is licitálhattak az érdeklődök. A befolyó összegből az otthon lakói kapnak ajándékot, nem is akármit: a szervezőkkel együtt elmehetnek Székesfehérváron egy sportboltba, és mindenki választhat magának egy vadonatúj sportcipőt.