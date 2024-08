Gulácsi után másodszor igazolt a Liverpoolból a Salzburg – hivatalos

A Salzburg tájékoztatása szerint Bobby Clark 2029. június 30-áig írt alá a klubhoz, amelyben a 10-es számú mezt kapta.

Mint azt az osztrák klub hivatalos honlapján írta, az U20-as angol válogatott középpályás az előző két idényben 14 meccsen lépett pályára a Liverpoolban, és öt gól, valamint két gólpassz fűződött a nevéhez. Nemrég kisebb hátsérülést szenvedett, emiatt az előző idényben kevés játéklehetőséget kapott, mostanra azonban már teljesen felépült és bevethető állapotban van.

A Salzburg külön kiemelte: Gulácsi Péter után Clark lett a második játékos, aki a Liverpooltól szerződött a Salzburghoz, míg Sadio Mané, Minamino Takumi, Naby Keita és Szoboszlai Dominik esetében ez épp fordítva történt – ők a Salzburgtól kerültek a Liverpoolhoz (közvetve vagy közvetlenül).

Bernhard Seonbuchner sportigazgató a szerződés aláírását követően nyilatkozott a klub hivatalos honlapjának: „Bobby Clark rendkívül tehetséges, hatalmas potenciálú játékos, aki képességeinek köszönhetően még tovább fog fejlődni nálunk. Eddig leginkább a Liverpoolban fejlődött, és ennek köszönhetően jól ismeri az edzőnket (Pepijn Lijnders – a szerk.). Minden bizonnyal ez is az egyik oka annak, hogy sikerült Bobbyt a Red Bull Salzburghoz csábítanunk.”

A fiatal játékos is megszólalt a klub hivatalos honlapjának. Mint fogalmazott, döntésében szerepet játszott, hogy anno Szoboszlai Dominik is ebben a klubban szerepelt: „Örülök annak, hogy megtehettem ezt a lépést a karrieremben, és már alig várom, hogy új csapattársaimmal együtt pályára léphessek. Ez a klub a tökéletes választás nekem. A Liverpoolban már láttam, hogy olyan játékosokat fejlesztenek itt ki, mint Sadio Mané vagy Szoboszlai Dominik, ami nagy inspirációt jelentett számomra. Természetesen Pep Lijnderst is ismerem a Liverpoolból, és az, hogy itt ő a vezetőedző, szintén befolyásolta a döntésemet” – mondta.