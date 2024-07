A hajrában egyenlített a Roma, döntetlen a kassai stadionavatón

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Kassa (FC Kosice, szlovákiai)–AS Roma (olasz) 1–1 (0–0)

Kassa, Kassai Futballaréna

KASSA: Sipos (Teplan, 82.) – Fabis (Santos, 86.), Innocenti, Gorosito (Krivak, 65.), Kruzliak, Bokros (Magda, 64.) – Zsigmund (Varga, 64.), Fasko (Miljanic, 77.), Gallovic (Sovic, 82.) – Medved (Niarchos 64.), Pacinda (Takac, 10., Korba, 82.)). Vezetőedző: Geri Gergely

ROMA: Svilar (Ryan, 46.) – Angelino (Cama, 64.), Ndicka (Reale, 64.), Kumbulla (Nardin, 64.), Sangare (Feola, 64.) – Bove (Pisilli, 46.), Darboe (Levak, 64.) – Le Fée (Graziani, 64.), Baldanzi (Cherubini, 64.), Joao Costa (Zalewski, 46.) – Solbakken (Sugamele, 64.). Vezetőedző: Daniele De Rossi

Gólszerző: Takac (54.), ill. Pisilli (85.)

Kettős ünnepet ültek hétfőn este Kassán. A házigazda szerepét betöltő, a szlovák Niké Ligában szereplő FC Kosice a vadonatúj stadionját, a Kassai Futball Arénát hivatalosan július 22-én vehette birtokba, míg vendége, a háromszoros bajnok, kilencszeres kupagyőztes, Olaszország egyik legnépszerűbb klubja, az AS Roma a 97. születésnapját ünnepelte tegnap este.

Szlovákia második legnagyobb városának klubja, az FC Kosice a 2009-es UEFA-kupa-szereplés óta – akkor éppen az AS Roma búcsúztatta – megjárta a poklok poklát. A megoldhatatlan anyagi problémák miatt egy időre eltűnt a süllyesztőben, évekig csak az alacsonyabb osztályokban szerepelt, mígnem az új, többségi magyar tulajdonosnak köszönhetően újra éledt. Egy évvel ezelőtt visszajutott a szlovák élvonalba, 2024 tavaszán kiharcolta a bennmaradást a Niké Ligában, miközben felépült modern, az UEFA legmagasabb, 4. kategóriájának megfelelő stadionja. A minden igényt kielégítő KFA hat éven keresztül, több lépcsőben épült, mígnem az idei esztendőre elnyerte végleges formáját. A 12 555 néző befogadására alkalmas építmény mintegy 30 millió eurójába került a városnak. A létesítmény a mai kor szellemének megfelelően több mint egy egyszerű stadion, hiszen a futballmeccsek mellett egyéb, nem sport jellegű rendezvényeknek is otthont ad.

Óriási várakozás előzte meg a hétfő esti mérkőzést. Még úgy is elővételben elkelt mind a 12 ezer jegy, hogy borítékolható volt, az AS Roma legnagyobb sztárjai, a közelmúltban befejeződött Európa-bajnokság, illetve a Copa América miatt nem lépnek pályára Kassán. Gálameccs ide, születésnap oda, mindentől függetlenül meglehetősen „zaklatott” napokat él meg mostanság a rómaiak vezetőedzője, Daniele De Rossi. Nem elég, hogy egy hónappal a bajnoki rajt előtt még nélkülöznie kell legjobbjait, de több meghatározó játékos is távozott a nyáron (Lukaku, Spinazzola, Azmoun, Aouar, Renato Sanchez, Llorente), ráadásul a két angol, Smalling és Abraham még sérüléssel is bajlódik. Persze a Roma nem lenne Roma, ha még így is nem tudott volna hét felnőtt és három utánpótlás válogatottat pályára küldeni hétfőn este.