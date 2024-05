1. HNL: a bronzérmes Kleinheislerék zágrábi győzelemmel zárták az idényt

Legutóbb a kispadon ült, az utolsó mérkőzésére viszont már be sem nevezte csapata Kleinheisler Lászlót. A Hajduk Split gólgazdag meccsen nyert a kisebbik zágrábi csapat, a Lokomotiva ellen. A mérkőzésen a dalmáciaiakat erősítő, 87-szeres északmacedón válogatott Alekszandar Trajkovszki háromszor talált be, s mindkét együttes összehozott egy öngólt is.

Annak ellenére, hogy a horvát rekordbajnok Dinamo Zagreb sorozatban hetedszer lett aranyérmes, izgalmas volt az 1. HNL idénye. Sokáig Kleinheisler Hajduk Splitje és a HNK Rijeka is versenyben volt az elsőségért, végül azonban a dalmáciaiak formája hanyatlani kezdett, és a fiumeiek sem tudták tartani a lépést az egyre jobban magukra találó fővárosiakkal.

A Dinamo a délszláv háború idején, 1992-ben létrejött jelenlegi, horvát élvonalban a 25. bajnoki címét szerezte. A jugoszláv első ligában nyolc, a második világégés alatt fennálló Független Horvát Állam bajnokságában két aranyérmet szerzett, így összesen 35 alkalommal lett első az élvonalbeli küzdelmekben.

Az ezüstérem a Rijekáé, a bronz a Hajduk Splité lett. A negyedik helyen az Eszék végzett, amely két, gyorsan egymás után szerzett góllal nyerte meg utolsó bajnokiját Varasdon.

Az NK Rudes pedig a másodosztályban kezdi meg a következő bajnoki idényt.

HORVÁT 1. HNL

36. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Varazdin–NK Osijek (Eszék) 0–2 (Miérez 65., Bukvic 68.)

Lokomotiva Zagreb–Hajduk Split 2–5 (Buljan 52. – öngól, Cop 66., ill. Trajkovszki 18., 38., 72., Mersinaj 48. – öngól, Brekalo 50.)

Hajduk Split: Kleinheisler László nem volt a keretben.