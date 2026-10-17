Világbajnoki bronzérmes a magyar U23-as minifutball-válogatott!

A Szilasi Milán szövetségi kapitány vezette válogatott a szerbek elleni elődöntőben elszenvedett vereség után a bronzmérkőzésen bizonyította rátermettségét. A magyar fiatalok Azerbajdzsán U23-as válogatottja ellen büntetőpárbajban harcolták ki a győzelmet, ezzel megszerezve a világbajnoki bronzérmet.

A magyar fiúk hatalmas küzdeni akarásról és mentális erőről tettek tanúbizonyságot, hiszen az elődöntős csalódás után sikerült felállniuk, és megszerezniük a világbajnoki dobogó harmadik fokát.

A bronzérem méltó elismerése a csapat egész tornán nyújtott teljesítményének, valamint a játékosok és a szakmai stáb közös munkájának.

