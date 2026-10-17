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Világbajnoki bronzérmes a magyar U23-as minifutball-válogatott!

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.10.17. 14:45
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A magyar U23-as minifutball-válogatott világbajnoki bronzéremmel zárta szereplését a világbajnokságon.

A Szilasi Milán szövetségi kapitány vezette válogatott a szerbek elleni elődöntőben elszenvedett vereség után a bronzmérkőzésen bizonyította rátermettségét. A magyar fiatalok Azerbajdzsán U23-as válogatottja ellen büntetőpárbajban harcolták ki a győzelmet, ezzel megszerezve a világbajnoki bronzérmet.

A magyar fiúk hatalmas küzdeni akarásról és mentális erőről tettek tanúbizonyságot, hiszen az elődöntős csalódás után sikerült felállniuk, és megszerezniük a világbajnoki dobogó harmadik fokát.

A bronzérem méltó elismerése a csapat egész tornán nyújtott teljesítményének, valamint a játékosok és a szakmai stáb közös munkájának.
 

 

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