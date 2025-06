Válogatott: jöhet a Rossi-éra 100. gólja és a 24. legyőzött ellenfél

♦ A FIFA világranglistáján 37. magyar labdarúgó-válogatott két vereséggel kezdte a 2025-ös esztendőt: a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón idegenben 3–1-re, majd a Puskás Arénában 3–0-ra kapott ki. Egymás után két vesztes meccsre a tavalyi Eb-n is volt példa (1–3 Svájc, majd 0–2 Németország ellen), viszont az, hogy két vereséggel kezdjünk egy naptári évet, legutóbb 2018-ban a belga Georges Leekens kapitányi időszakában fordult elő. Akkor a kazahoktól 3–2-re, majd a skótoktól 1–0-ra kaptunk ki itthon. Olyanra, hogy az esztendő első három találkozóját egyaránt vereséggel zárjuk, máig utoljára 2017-ben, a német Bernd Storck irányításával volt példa. Abban az évben egyaránt 3–0-ra maradtunk alul Portugáliában, utána idehaza az oroszok ellen, majd jött a sokáig fájó 1–0-s andorrai kudarc.

♦ A két vereség azt is jelenti, hogy már egymást követő 4 meccsen nyeretlen a magyar válogatott, a négy közül hármon kaptunk ki (a törökök mellett még a hollandoktól, míg a németekkel ikszeltünk). Ennél hosszabb nyeretlenségi sorozata 2021-ben volt a Marco Rossi irányította nemzeti csapatunknak, akkor 6 mérkőzésen 3-3 vereség és döntetlen volt a mérleg. 2018-ban egyébként volt egy ötmeccses nyeretlenségi szériánk is, de abban csak az utolsó, finnországi vesztes (0–1) mérkőzésen dirigálta a csapatot az Olaszországban született szakvezető.

♦ Marco Rossinak a svédek elleni lesz a 75. mérkőzése a magyar válogatott kispadján, az eddigi mérlege 34 győzelem, 17 döntetlen, 23 vereség. A mérkőzésszámokat tekintve Rossi a 2. helyen áll az örökrangsorban Baróti Lajos (117 meccs, 62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) mögött. A győzelmek örökrangsorában pedig a 3. Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Az olasz kapitány irányításával eddig 23 ország válogatottját sikerült legyőzni, a svédek lehetnek a 24.-ek.

(A Rossival legyőzött válogatottak sorrendben: görög, észt, finn, horvát, azeri, walesi, török, bolgár, szerb, izlandi, San Marinó-i, andorrai, ciprusi, lengyel, északír, angol, német, litván, montenegrói, koszovói, izraeli, skót, bosnyák.)

♦ A jelenlegi keretből a legtöbb válogatott fellépéssel, 58-cal rendelkező Sallai Roland az egyetlen, aki játszott az olasz szövetségi kapitány első győztes meccsén, 2018. szeptember 11-én a Groupama Arénában, a görögök elleni zárt kapus találkozón (2–1). A jelenleg a török Galatasarayban játszó Sallai lőtte a Rossi-éra első gólját is.

♦ Amióta Marco Rossi a szövetségi kapitány, a magyar labdarúgó válogatott 99 gólt szerzett és 87-et kapott, tehát a következő lesz a jubileumi, 100. találat. Az itáliai szakvezető dirigálása mellett a nála debütáló Szoboszlai Dominik a csapat legeredményesebb tagja 15 góllal, őt Sallai követi 14-gyel, majd a már visszavonult Szalai Ádám (11), Varga Barnabás (7) és Willie Orbán (6) jön a sorban.

♦ A törökök elleni két meccsen Rossi összesen három újoncot avatott: a wolfsburgi Dárdai Bence, a paksi Osváth Attila és a ferencvárosi Tóth Alex is először szerepelt a válogatottban. Így 46-ra emelkedett azon újoncok száma, akik Rossi időszakában mutatkoztak be a válogatottban. A mostani keretben az ETO FC Győr középpályása, Vitális Milán az egyetlen újonc. Egyúttal három olyan játékos kapott meghívót, aki korábban volt már ugyan kerettag, de még egyetlen percet sem játszott a felnőttválogatottban: Tóth Balázs, a Blackburn kapusa, Csongvai Áron, a svéd AIK védekező középpályása és Szalai Gábor, a Ferencváros belső védője. Tóth Balázs 2021 márciusa és 2024 októbere között 11-szer, Csongvai 2022 novemberében a luxemburgiak és a görögök ellen volt kispados, míg Szalai 2023 júniusa és 2024 márciusa között 8-szor szerepelt úgy a meccskeretben, hogy Rossi egyszer sem cserélte be. Ha a júniusi két felkészülési találkozókon mind a négyen szóhoz jutnak, Rossi újoncainak száma eléri az 50-et.

♦ Ugyancsak visszakerült a keretbe a török Rizespor védője, az egyszeres válogatott Mocsi Attila is, aki a legutóbbi néhány meccsen kimaradt a névsorból. Az idén először játszhat a válogatottban a márciusi szereplést sérülés miatt lemondó és ősszel is hiányzó Callum Styles.

♦ A törökök ellen nevezett keretekhez képest összesen heten maradtak ki. A nemzeti csapattól visszavonuló, 58-szoros válogatott Gulácsi Péter, a 64-szeres válogatott Fiola Attila, valamint Szalai Attila, Botka Endre, Kata Mihály, Szabó Levente és a legutóbb pótlólag meghívott Vécsei Bálint.

♦ Ugyanakkor a Rossi-érában végig alapembernek számító, de most hiányzó játékosok közül nem Fiola, hanem a 29 éves, 88-szoros válogatott Nagy Ádám szerepelt a legtöbbször a nemzeti csapatban. A középpályással a 2015 szeptembere óta íródó válogatott pályafutása során először fordult elő, hogy egymás után két kerethirdetésnél is kimaradt a neve. Rossi a 2018 óta tartó kapitányi időszakában, a korábbi években csak egyszer, 2019 októberében nem válogatta be Nagy Ádámot az aktuális keretébe, az idén viszont a második kerethirdetésnél sem hangzott el a neve azután, hogy a törökök ellen is kimaradt.



MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG



♦ A magyar válogatott eddig 45-ször mérkőzött a svédekkel, akik a negyedik leggyakoribb ellenfelei az osztrákok (137 találkozó), a csehek/csehszlovákok (48) és a svájciak (47) után. Az örökmérleg minimális különbséggel billen a mieink felé: 18 győzelem, 10 döntetlen és 17 vereség.

♦ A két csapat legutóbbi 10 mérkőzéséből 7 vereség és 1 döntetlen mellett a magyar válogatott csak kettőt tudott megnyerni, 1995 áprilisában Halmai Gábor korai, 2. perces góljával 1–0-ra, majd 2011 szeptemberében Rudolf Gergely 90. perces találatával 2–1-re. Mindkét találkozó Európa-bajnoki selejtező volt, a Puskás-, illetve a korábbi a Népstadionban.

♦ Legutóbb 2016. november 15-én felkészülési találkozón, egyben Király Gábor és Juhász Roland, Vanczák Vilmos és Hajnál Tamás búcsúmérkőzésén – igaz, pályára csak az előbbi kettő lépett – a Groupama Arénában 2–0-ra a svédek nyertek.

♦ Magyar földön összesen 21-szer meccseltek, ezeken a találkozókon 12 hazai siker, 2 döntetlen és 7 svéd diadal született. Kellemetlen emlék a 2005. szeptemberi (0–1), majd a négy évvel későbbi budapesti világbajnoki selejtező (1–2), mert mindkettő Zlatan Ibrahimovic találatával a hosszabbítás perceiben dőlt el a sárga-kékek javára.

♦ A FIFA világranglistáján 28. helyen álló svédek tartalékosan érkeztek Budapestre, hiszen sérülés miatt nincs a keretben három támadójuk, Viktor Gyökeres (Sporting CP, 75 millió euró), Alexander Isak (Newcastle, 120) és Gustaf Nilsson (FC Bruges, 6), két középpályásuk, Dejan Kulusevski (Tottenham, 50) és Lucas Bergvall (Tottenham, 38), valamint a Strasbourg szélsője, Sebastian Nánási (18). Így összesen 307 millió euró hiányzik a skandinávoktól, ami több mint másfélszerese a jelenlegi teljes magyar keret értékének, ami 193.65 millió euró, a skandinávoké pedig még így is több, hiszen 211.4 millió euró.

♦ Míg a magyar válogatott keretének legértékesebb játékosa 80 millió euróval a Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik, a tartalékos svédeké 42 millió euróval a Nottingham szélsője, Anthony Elanga.

♦ Miután a svéd válogatott nem jutott ki a 2024-es németországi Európa-bajnokságra, tavaly március elején a jelenleg 48 éves dán Jon Dahl Tomassont nevezték ki szövetségi kapitánynak. A skandinávok négy felkészülési meccset (1 győzelem, 3 vereség) követően a Nemzetek Ligája tavalyi kiírásában a C-ligában a szlovákokat, az észteket és az azerieket megelőzve úgy nyerték meg veretlenül a csoportjukat és jutottak fel a B-ligába, hogy 5 győzelem mellett egyszer ikszeltek: észak szomszédaink vendégeként (2–2). Az idei felkészülési meccseken előbb 71 százalékos labdabirtoklása ellenére 1–0-ra kikaptak Luxemburgban, majd hazai pályán 5–1-re lelépték az északíreket, így Tomasson eddigi mérlege 7 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség.



AZERBAJDZSÁN–MAGYARORSZÁG



♦ A két válogatott 1996 óta 7-szer mérte össze erejét, és valamennyiszer a magyar együttes győzött, ráadásul a legutóbbi, 2019 októberében rendezett, 1–0-ra végződő Európa-bajnoki selejtezőt leszámítva rendre több góllal. Az összesített gólkülönbség 19–2 a mieink javára. Marco Rossi irányításával 2-szer mérkőztünk az azeriekkal, a 2020-as Eb selejtezőjének keretében 2019 júniusában idegenben Willi Orbán két, valamint Holman Dávid egy góljával 3–1-re, majd az októberi, részben zárt kapus találkozón Korhut Mihály lövésével 1–0-ra nyertünk.

♦ Azeri földön 3-szor találkoztunk, az eredmény sorrendben 3–0, 4–0 és 3–1 volt a magyar válogatott javára.

♦ A FIFA világranglistáján 119. azeri válogatott ősszel a C-ligában szerepelt a Nemzetek Ligájában, amelyben a svédek, a szlovákok és az észtek mögött csupán egy ponttal csoportjában az utolsó helyen végzett, és kiesett a D-ligába. Az idei felkészülési mérkőzéseken hazai pályán előbb 3–0-ra kapott ki Haititól, majd 2–0-ra Fehéroroszországtól.

♦ Érdekesség, hogy az azeriek a máig utolsó győzelmüket magyar földön érték el, amikor 2024. június 11-én felkészülési meccsen, Szombathelyen 3–2-re megverték Kazahsztánt.

♦ Az azeriek keretének összértéke mindössze 18.4 millió euró, ami kevesebb mint egytizede a magyar válogatotténak. A legértékesebb labdarúgójuk 1.8 millió euróval Nariman Akhundzade, a Qarabag 21 éves jobbszélsője.

♦ Kényszerű változás volt az azerieknél, hogy Badavi Hüseynov, a Qarabag védője sérülés miatt kikerült a keretből, így nem lehet ott a szombati lettországi, majd a mieink elleni keddi találkozón sem.

♦ A portugál Fernando Santost 2024 júniusában nevezték ki azeri szövetségi kapitánynak. A 70 éves szakember 2016-ban Európa-bajnokságot, három évvel később Nemzetek Ligáját nyert hazája válogatottjával. Irányította még a görög és a lengyel nemzeti tizenegyet is, előbbivel a negyeddöntőig jutott a 2012-es Eb-n, majd a 2014-es vb-n az ország történetében először továbbjutott a kiesés szakaszba. Az azeriekkel eddig nem tudott ilyen sikeres lenni, hiszen 2024 szeptembere óta 8 mérkőzés után 7 vereség – mindegyik legalább kétgólos volt – és 1 döntetlen a mérlege (0–0 otthon az észtek ellen).

♦ Fernando Santos 4 mérkőzésen irányította Portugáliát a magyar válogatott ellen, a mérlege 3 győzelem és 1 döntetlen. A 2016-os Eb emlékezetes csoportmeccsén 3–3-as döntetlent játszott, majd a 2018-as világbajnokság selejtezőjében otthon 3–0-ra, Budapesten 1–0-ra, ezt követően 2021-ben az Eb csoportkörében a Puskás Arénában ismét 3–0-ra nyert az akkor már Marco Rossi által vezetett Magyarország ellen.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kerkez Milos * (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Columbus Crew – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás * (Ferencvárosi TC)

*: Svédország ellen nem játszik.

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Robin Olsen (Aston Villa)

Védők: Samuel Dahl (Benfica), Hjalmar Ekdal (Groningen), Gabriel Gudmundsson (Lille), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Victor Lindelöf (Manchester United), Axel Norén (Mjällby)

Középpályások: Ken Sema (Pafosz), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Yasin Ayari (Brighton & Hove), Alexander Bernhardsson (Holsten Kiel), Hugo Bolin (Malmö), Anthony Elanga (Nottingham Forest)

Támadók: Jesper Karlström (Udinese), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt), Jordan Larsson (FC Köbenhavn), Benjamin Nygren (Nordsjaelland), Anton Salétros (AIK), Besfort Zeneli (Elfsborg)

AZ AZERI VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Rza Cafarov (Neftci), Sahrudin Mahammadaliyev (Qarabag), Aydin Bayramov (Zira)

VÉDŐK: Mert Celik (Sabail), Abbas Hüseynov (Qarabag), Behlul Mustafazade (Qarabag), Zamiq Aliyev (Egnatia, Albánia), Rahman Dasdamirov (Sabah), Elvin Badalov (Sumqayit), Elvin Cafarquliyev (Qarabag), Calal Hüseynov (Samakhi)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Sabuhi Abdullazade (Sumqayit), Ceyhun Nuriyev (Zira), Ismayil Ibrahimli (Zira), Rauf Rüstamli (Samakhi), Sahin Sahniyarov (Qabala), Emin Mahmudov (Neftci), Anatoli Nuriyev (Sabah), Toral Bayramov (Qarabag)

CSATÁROK: Mahir Emreli (Nürnberg, Németország), Nariman Akhundzade (Qarabag), Khayal Aliyev (Sabah), Renat Dadasov (Radomiak Radom, Lengyelország), Musa Qurbanli (Qarabag)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6. (péntek), 19.30: Magyarország–Svédország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport). Vezeti: Süper Ligben (török) – élőben az NSO-n!

Június 10. (kedd), 18.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország