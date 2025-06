Hazai ultrák nem lesznek, százötvennégy magyar szurkoló viszont ott lesz az azeriek elleni meccsen

A felkészülési mérkőzésnek helyet adó Liv Bona Dea Aréna egyébként sem túlzottan nagy, de a hírek szerint az esti mérkőzésen hazai ultrák alig lesznek a lelátókon. A meccs előtt áll a bál Azerbajdzsánban, a válogatott ultrái bejelentették, hogy eszük ágában sincs kimenni a magyarok elleni mérkőzésre, és kemény szavakkal osztották ki a helyi futballszövetség vezetőit.

A Göyqurdlar nevet viselő szurkolói csoport fenyegető hangnemű közleményben tudatta, hogy bojkottálja a keddi meccset, tagjai szerint a csapat megalázta az azeri zászlót, szégyent hozott az országra, a szövetség tönkretette a futballt.

„Ti, futballisták, lelketlen árnyékokká váltatok a pályán! Ha nem vagytok méltók erre a mezre, vegyétek le! Ha nem a zászlóért játszotok, mondjátok le a válogatottságot!” – szólt a szurkolói kritika.

Magyarok azonban lesznek a stadionban, 154 drukker kelt útra, hogy a helyszínen buzdítsa válogatottunkat. A Liv Bona Dea Aréna szomszédságában lévő szállodában többen is megszálltak, köztük az a hatfős társaság, amelynek fele Diósgyőrből érkezett, másik fele újpesti drukker. Három éve barátkoztak össze egy válogatott mérkőzés előtt, azóta mindenhová közösen utaznak. A drukkerek már a vb-selejtezőkre is megvásárolták a jegyeiket, Írországban, Örményországban és Portugáliában is ott lesznek.

Az esti, Azerbajdzsán elleni mérkőzésre a jegy nem volt túlságosan drága, ötszáz forintnak megfelelő összegért lehetett megvásárolni; aki a VIP-jegyet választotta, annak kétezer forintot kellett kifizetnie.