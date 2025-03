Vincenzo Montella: Marco Rossival mindketten mediterrán vérmérsékletű emberek vagyunk

„Nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Minden edzésen odatették magukat, követték az utasításaimat, remekül összekovácsolódtunk, s elértük a kitűzött célt: legyőztük Magyarországot, s feljutottunk az A-ligába!” – kezdte Vincenzo Montella.

„Az elmúlt másfél évben rengeteg sikert értünk el, elég ha csak az Európa-bajnokságról vagy erről a párharcról beszélünk. Épp ezért megérdemeljük, hogy Európa legjobb csapatai ellen lépjünk pályára, ezt pedig megtehetjük az A-ligában. Nagyon fiatal csapatunk van, de nagyon erős is, amely egyre jobb és jobb lesz” – értékelt a törökök olasz szövetségi kapitánya.

A második török gólt szerző Arda Gülerről elmondta: „Ő az egyik legfontosabb játékosunk, reménységünk, s ma is megmutatta, mekkora lehetőségek rejlenek benne, szenzációs futballista. Ugyanakkor más nevében nem szeretnék nyilatkozni arról, miért nem játszik a Real Madridban.”

„Ami az ellenfelet illeti, Marco Rossival hosszú ideje ismerjük egymást, nagyon jó munkát végez a magyar válogatott élén, ráadásul immár hét éve, most is remek volt a csapata ellen játszani, vele pedig kétszer is találkozni – mondta Montella, majd egy török újságíró kérdését illetően arra is reagált, hogy a magyar válogatott kapitánya a vereség után honfitársáénál hevesebb sajtótájékoztatót tartott: – Mi mediterrán vérmérsékletű emberként magas temperamentummal rendelkezünk, ezt meg kell érteniük, nincs ebben semmi meglepő.”