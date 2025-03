Szuhodovszki Soma: Ha olyan teljesítményt nyújtanék, amit Rossi elvár, akkor ott lennék a válogatottban

„Mindkét csapat nagyon nehéz helyzetben van – kezdte az értékelését az m4sport.hu-nak a 2024 januárjában éppen Kecskemétről a DVSC-hez igazoló játékos, Szuhodovszki Soma. – Eltelt már annyi idő, hogy nem foglalkozom azzal, hogy a volt csapatommal találkozok. Nyilván vannak a Kecskemétnél barátaim, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot, de már más célokért küzdünk a pályán. Azonban kaptam annyit a klubtól, hogy a tiszteletet továbbra is megtartom, eszembe sem jutna örülni egy gólnak adott esetben.”

A 25 éves középpályás az interjúban arról is beszélt, hogy állnak a debreceniek az idény végéhez.

„Kilenc meccs van hátra, mindegyik döntővel ér fel számunkra. Tudom, hogy képesek vagyunk elérni a céljainkat. Amíg nem húzzák meg a vonalat, addig semmi más eshetőségre nem tudok gondolni, csak a bennmaradásra.”

„Bő a Debrecen kerete, sok jó képességű játékos van. Ha megkapom a lehetőséget, próbálok mindent megtenni a pályán. Való igaz, a nagy áttörés még nem jött el, de nagyon keményen dolgozom, mindent megteszek annak érdekében, hogy ez változzon” – tette hozzá Szuhodovszki Soma.

Az eddig egyszeres magyar válogatott játékos azt is elárulta, nincs élete legjobb formájában, de folyamatosan azon dolgozik, hogy fejlődhessen.

„Az önbizalmammal nincs probléma, nyilván nem azon a magas szinten van, mint amikor behívtak a válogatottba, de nincs vele gond. Az előző idényben is voltak olyan helyzeteim, amiket értékesítenem kellett volna, ugyanakkor középpályásként az is sokat számít, hogy a mezőnyben mit tudsz hozzátenni csapatod teljesítményéhez. De tény, a kecskeméti időszakomban nagyon jó flow-ban voltam, szinte minden bejött, most azonban kevesebbszer akadnak be a lövéseim. Remélem, ez azért megváltozik, én mindenesetre mindent megteszek érte.”

Szuhodovszki az interjú végén megosztotta csalódottságát, mivel a legutóbbi válogatott szereplése óta nem kereste Marco Rossi.

„Nem beszéltünk azóta Rossival. Amikor a klubváltásom előtt egyeztettünk, nem mondott konkrétumokat, hogy mit csináljak, mit ne csináljak. Ha olyan teljesítményt nyújtanék, amit elvár, akkor ugyanúgy ott lennék a válogatottban. Amíg ez nincs meg, addig nem változhat a helyzetem.”

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

Péntek, 20.00: Kecskeméti TE–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!