Szélesi Zoltán kihirdette az U21-es válogatott márciusi keretét

A mieink március 21-én Izlanddal, 24-én pedig Írországgal csapnak össze a dél-spanyolországi San Pedro del Pinatarban. A korosztályos nemzeti csapat keretét most hirdette ki Szélesi Zoltán szövetségi edző, aki több helyen változtatott a novemberi névsorhoz képest.

„Sok idő eltelt a novemberi összetartás óta, a kerettagok egy részének jelentősen változott a helyzete a klubcsapatában – mondta az mlsz.hu-nak Szélesi Zoltán. – Ezúttal is érvényesítettem az első számú válogatási elvet, vagyis minél magasabb szinten, minél több játékpercet kell játszaniuk a válogatott tagjainak. Örülök, hogy olyan keretet jelölhettem ki, melynek tagjai szinte állandó játéklehetőség mellett, jó formában futballoznak. Ezúttal sem számíthatunk a sérült Lisztes Krisztiánra, míg Tóth Alex már a felnőtt válogatotthoz kapott meghívót. Alex példája tökéletes motiváció lehet a többieknek, mert jól mutatja, hogy a korosztály tagjai folyamatos jó teljesítménnyel akár néhány hónap alatt is kiharcolhatják maguknak az A-válogatott kerettagságot. Az U21-es válogatott egyik fontos célja, hogy a legjobbakat feladja a felnőtt csapatnak, ezért bízom benne, hogy a következő időszakban mások is kiérdemlik Marco Rossi meghívóját. A viszonylag nagy számú változtatás miatt az edzőtáborban ismét át fogjuk venni az alapokat, igyekszünk mielőbb beilleszteni a játékrendszerünkbe az új kerettagokat. Két jó csapattal játszunk, Izlandra és Írországra is igaz, hogy fizikálisan erős, dinamikus játékosai vannak, többnyire direkt futballt játszanak, gyorsak az átmeneteik, és egyénileg is megvan bennük a minőség, képesek bármelyik csapatnak megnehezíteni a dolgát. Azért választottuk őket, mert Eb-selejtezős riválisaink is hasonló képességű válogatottak lesznek, így tökéletesen illeszthető a felkészülésünkbe ez a két találkozó” – tette hozzá a szövetségi edző.

A magyar u21-es válogatott számára szeptemberben kezdődik meg a selejtező a 2027-es Európa-bajnokságra. A meiink Ukrajnával, Horvátországgal, Törökországgal és Litvániával szerepelnek egy csoportban.

A MAGYAR U21-ES VÁLOGATOTT MÁRCIUSI KERETE

kapusok: Pécsi Ármin (Puskás Akadémia), Dala Martin (Fehérvár FC), Tóth Balázs (Nyíregyháza)

védők: Tóth Rajmund (ETO FC Győr), Babós Levente (Újpest FC), Yaakobishvili Antal (Girona – Spanyolország), Dragoner Áron (NK Nafta – Szlovénia), Demeter Milán (Kazincbarcika), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia)

középpályások: Michael Okeke (Manchester City – Anglia), Vingler László (ETO FC Győr/Szentlőrinc), Szűcs Tamás (DVSC), Bánáti Kevin (ETO FC Győr), Csóka Dominik (NK Nafta – Szlovénia), Dénes Adrián (Újpest FC), Kovács Patrik (MTK Budapest), Vajda Botond (DVSC)

támadók: Gruber Zsombor (MTK Budapest), Jurek Gábor (DVTK), Pető Milán (Fehérvár FC), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Vancsa Zalán (Roda – Hollandia), Dénes Csanád (ZTE FC)

szövetségi edző: Szélesi Zoltán