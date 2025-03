Hegyi Krisztián: Nem tudom szavakba önteni, mit jelent nekem a meghívó

Másodszor kapott válogatott meghívót Hegyi Krisztián, a Debreceni VSC kapusa: a 22 esztendős játékos először két éve, 2023 márciusában mehetett a telki edzőtáborba. Most újra kiérdemelte Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát, ugyanis a Lokiban érett, magabiztos és kiemelkedő teljesítményt nyújt hétről hétre. Nagyot fordult vele a világ, hiszen ősszel sokat betegeskedett, így a skót élvonalbeli Motherwellben nem jutott szerephez bajnokin, januárban pedig a DVSC-hez került kölcsönbe a West Hamtől.

„Kétségtelen, az idény első fele rosszul sikerült, sokat bajlódtam a mandulámmal, s miután már az antibiotikumok sem hatottak, végül kivetettem, ezzel meg is oldódott a hosszú hónapokig tartó probléma – mondta lapunknak a Loki játékosa. – Nem tagadom, Skóciában meg sem fordult a fejemben, hogy idén márciusban újra meghívót kapok a felnőttválogatottba… Inkább azon járt az eszem, olyan helyre kell szerződnöm, ahol rendszeresen védhetek. A munkát persze akkor is elvégeztem, amikor nem védtem, ez fizetődik most ki. Jól érzem magam a debreceni kapuban, a meghívó pedig visszaigazolása annak, hogy megéri keményen edzeni, dolgozni. Hétfő délelőtt tudtam meg én is, hogy Marco Rossi behívott – nem tudom szavakba önteni, mit jelent ez nekem. Nem mondom, hogy számítottam rá, de nem is ért akkora meglepetésként. Tisztában voltam vele, hogy ha magamra figyelek, a teljesítményemre, akkor megvan arra a sansz, hogy kapok meghívót. Ismerem mindhárom kapustársamat, Dibusz Dénest, Gulácsi Pétert és Szappanos Pétert is, korábban sokat beszélgettünk, nagyon várom a közös munkát. Tudom, mi lesz a feladatom, ilyen fiatalon kiegészítő, segítő szerepkörben is rengeteget lehet tanulni, akár egy-egy edzésen ellesni ezt-azt a rutinos, kiváló kapustársaimtól. Az U21-es válogatottal korábban sokat jártam Telkiben, már nagyon várom, hogy újra ott lehessek… Külön érdekes nekem a Gulácsi Péterrel való találkozás, mert közvetlen közelről láthatom a munkáját, a teljesítményét: Xavi Valero volt a kapusedzője Liverpoolban, az a szakember, akivel együtt dolgozhattam a West Hamnél. Testközelből tapasztalhatom, hová lehet eljutni.”

Hegyi Krisztián elmondta, kemény párharcra számít a törökök elleni mérkőzéseken, hiszen főként elit ligás játékosok szerepelnek ellenfelünk keretében. De addig még egy feladat biztosan vár rá, ugyanis a DVSC pénteken Győrben lép fel bajnokin.

„Az ETO jó formában van, de ha olyan intenzitással futballozunk, mint legutóbb a Ferencváros ellen, pontokkal térhetünk haza. Bár az utolsó helyen állunk, és a hátrányunk öt pont a már benn maradó Nyíregyháza mögött, bizakodó vagyok, hiszen még harminc pontot lehet gyűjteni. Hogy mit hozhat a jövő? Nem tudom, nyárig szerepelek kölcsönben Debrecenben, meglátjuk, a West Hamnél miként gondolkodnak velem kapcsolatban: maradhatok-e Londonban, vagy az a jó megoldás számomra, ha még egy évig kölcsönadnak. A szerződésem még két évig köt a klubhoz, és még egyéves opció is szerepel a megállapodásban – de egyelőre csak arra összpontosítok, hogy a Debrecen maradjon bent az NB I-ben.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT TÖRÖKORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegyi Krisztián (DVSC), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Standard Liege)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC). Nikitscher Tamás (Valladolid), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Sallai Roland (Galatasaray), Szabó Levente (Braunschweig), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország