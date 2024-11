Dárdai Márton volt a mieink legjobbja a németek ellen – NS-értékelés

DIBUSZ DÉNES – 6

Sokáig csak nézte a mérkőzést, az első nagy védését az 50. percben kellett bemutatnia, amikor Robin Gosens a jobb alsó sarkot célozta meg, de gyors vetődéssel, szépen mentett. A német gól előtt elsőre bravúrral védett, aztán már ő is tehetetlen volt.

FIOLA ATTILA – 6

A rutinját szinte minden szituációban kihasználta, ráadásul veszélyes helyzetben tisztázott fejjel a 13. percben, határozottan, fegyelmezetten védekezett. Huszonöt labdaérintése volt az első játékrészben, csaknem kilencvenszázalékos pontossággal passzolt, nyugodtan játszott.

WILLI ORBÁN – 6

Többször is megállította a veszedelmesen nekilóduló Leroy Sanét, stabilitást adott a hátsó alakzatnak, megnyugtató volt a jelenléte. A párharcait nagyon jó százalékban megnyerte, a szünetig 33 labdaérintése volt (28 sikeres passz). A németek gólja előtt nem volt szerencséje, éppúgy, ahogy Stuttgartban az Eb-n, de itt nem szabálytalankodtak ellene.

DÁRDAI MÁRTON – 7

Két jó és fontos szereléssel jelentkezett az elején, majd a 15. percben nagyon kellett, hogy becsúszva mentsen Julian Brandt elől, aki szemben a magyar kapuval egyedül maradt volna. A 38. percben nagyot mentett Serge Gnabry elől, majd remek indítása után került ziccerbe Nagy Zsolt. Kai Havertz kapufája után önfeláldozóan mentett, a legjobb magyar teljesítmény volt az övé.

LOIC NEGO – 4

A 18. percben tisztán passzolhatott volna az egyedül sprintelő Sallai Roland elé, de elrontotta az átadást – kevés lehetőségeink közül így úszott el egy. Nem sikerültek a kísérletei, néha mintha nem értette volna a többieket, tizenhat átadásából nyolc volt pontos, ez nem jó arány. Próbálkozott, de nem ment neki, érthető volt, hogy lecserélték.

NIKITSCHER TAMÁS – 5

Szokásához híven ezúttal is sokat futott, robotolt, a pálya középső zónájában próbált mindenhol felbukkanni, a labdával a teljes biztonságra törekedett, a szünetig hét passzából mind célba ért. Kissé elfáradt, ami nem csoda, rengeteget volt úton, ami tőle tellett, beletette a közösbe.

SCHÄFER ANDRÁS – 6

Amszterdamban is aktívan kezdett, most is agilisan vetette magát a küzdelemben, ezúttal is ő lőtt először kapura, úgy éreztük, több volt abban a lehetőségben. Rögtön ezután nem értették meg egymást Nagy Zsolttal, ebből egy rossz helyen eladott labda lett. Ezt követően is sokat mozgott, megbízhatóan futballozott.

NAGY ZSOLT – 5

Jól akart indítani, amikor eltalálta ellenfelét, előtte tekintélyt szerzett Joshua Kimmichhel szemben egy határozott belépővel. Főleg a védekezéssel törődött, de ha tehette, megindult előre, és a 39. percben vezetést szerezhetett volna, nem választott sajnos jó megoldást, haragudott is magára. Akkor is, amikor a 48. percben három németet akart kicselezni, és lefordult az ellenfél.

SALLAI ROLAND – 5

Az első pillanatokban mintha a szokottnál hátrébb helyezkedett volna, a német kaputól nagyon messze kérte el a labdát, de a 21. percben az alapvonalig jutott, sajnos Leroy Sanét találta meg a beadással, majd ezt egy bátor, de gyengén sikerült ballábas lövés követte. Sokat próbálkozott, de nem ez volt a legjobb meccse, gólpassz lehetett volna, amit Varga Barnabás elé tálalt.

SZOBOSZLAI DOMINIK – 6

Tizenegyesgóljával egyenlített az utolsó pillanatokban a válogatott: roppant higgadtan küldte a hálóba a labdát! Az első félidőben 34 labdaérintéséből 27 volt jó a statisztika szerint. A 48. percben őrületes sprintet vágott ki hátrafelé, és menteni tudott – hatvan labdaérintése volt, nyolcvanszázalékos pontossággal.

VARGA BARNABÁS – 5

Sajnos kevés alkalommal találta meg a labda, őrlődött a német védők között, sokszor nagyon egyedül maradt, a szünetig tíz labdaérintés került a neve mellé, ebből egyszer szép mozdulattal célozta meg a kaput. A 67. percben gólt szerezhetett volna, bravúrral védett a német kapus. Rögtön ezután hatalmas passzt akart adni Sallai Rolandnak, az remek meglátás volt!

A cserék közül GERA DÁNIEL (–) lelkesen vetette bele magát a küzdelembe, amikor túl kemény volt, sárga lapot kapott, KATA MIHÁLY (–) a védelem előtti stabilitást segítette, SCHÖN SZABOLCS (–) visszatérhetett a nemzeti csapatba, egy labdát csúnyán elpasszolt, CSOBOTH KEVIN (–) a letámadásban volt aktív, GRUBER ZSOMBOR (–) egy okos passzal bemutatkozott a válogatottban.