Sallai Roland edzője közölte: megsérült a támadónk

A találkozó 3–3-as végeredménnyel zárult, és arról is beszámoltunk, hogy Sallai Roland a váratlan pontvesztést már a kispadról figyelte. A 27 éves kiválóság először kapott szerepet kezdőként új csapatában, az első félidőt végigjátszotta, a szünetben Baris Alper Yilmaz állt be a helyére. Eddig nem lehetett tudni, hogy mi állt a csere hátterében, ám Okan Buruk vezetőedző a Galatasaray honlapján elmondta, Victor Osimhenhez hasonlóan Sallai Roland is megsérült.

Ennél több információ nem derült ki, tehát egyelőre nem tudni, mennyire súlyos sérülést szenvedett. Így aztán az is kérdéses lehet, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány nevezi-e őt kedden az októberi Nemzetek Ligája-keretünkbe.

Egyébként Sallai Roland is nyilatkozott a klubnak a mérkőzést követően, röviden értékelte a Kasimpasa ellen történteket, ám azt nem említette, hogy bármilyen sérülést szenvedett volna.

NEMZETEK LIGÁJA

A3-CSOPORT

Október 11.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország – élőben az NSO-n!

20.45: MAGYARORSZÁG–Hollandia – élőben az NSO-n!

Október 14.

20.45: Bosznia-Hercegovina–MAGYARORSZÁG – élőben az NSO-n!

20.45: Németország–Hollandia – élőben az NSO-n!