Csak pozitívan! – Thury Gábor jegyzete

NE TÁMASSZUNK irreális elvárásokat a magyar labdarúgó-válogatottal szemben a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös évada előtt. A realitás azt mondatja, a csoportgyőzelemre kevés az esély a németek és a hollandok mellett (az A-liga 3. csoportjában még Bosznia-Hercegovina az ellenfél) – igaz, az elmúlt kiírásban is hasonlóan gondoltuk, végül Olaszország ütötte el a mieinket a csoportelsőségtől.

Miért fontos az NL-szereplés? Mert bár a sorozat nem ad közvetlen kijutási lehetőséget a 2026-os világbajnokságra, négy pótselejtezős helyet igen, amit a Nemzetek Ligája legjobb négy olyan csapata érhet el, amely a selejtezőben nem végez közvetlen kijutást vagy pótselejtezőt érő pozícióban. Mi, magyarok jól tudjuk, ez mit jelent. Nemzeti csapatunk azért játszhatott a 2020-as (de 2021-ben megrendezett) Eb-re kvalifikáló pótselejtezőben, mert előzőleg eredményes volt az NL-ben. De nem kell ennyire visszamenni: az előző NL-kiírásban az A-ligában elért csoportmásodik hely azt jelentette, hogy a magyar válogatottat az első kalapból sorsolták a 2024-es Eb-selejtezőre, a többit tudjuk. Ha a jelenlegi sorozatban a papírformának megfelelően harmadik lesz a magyar együttes, a B-ligában második helyezettek valamelyikével osztályozót játszik – ez utóbbi változás a korábbiakhoz képest. Ugyanakkor szögezzük le: válogatottunk rendre jól teljesített az NL-ben.

A düsseldorfi német–magyar nyitány egyik nagy kérdése, Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány kiket épít be a visszavonulók – Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Toni Kroos – helyére. De legyen ez a hazaiak problémája. Marco Rossi gondja, hogy sekély a merítési lehetőség, sőt a szövetségi kapitány korábbi stabil válogatottjai közül jó néhányan nem férnek be csapatukba, így most nem is kaptak meghívást a keretbe. Az nem valószínű, hogy a németek ellen Rossi újoncai pályára lépnek, ugyanakkor nem lennék meglepve, ha a bosnyákok ellen például a kecskeméti Nikitscher Tamás helyet kapna az együttesben.

Rossi két dolgot nem kedvel: az egyik a közvélemény túlzott elvárása, a másik, hogy megkérdőjelezik a döntéseit. Ugyanakkor kevés hozzá hasonlóan pozitív szemléletű – nem mellesleg jó szemű – szakember dolgozott magyar csapatoknál, legyen az klub vagy válogatott.

Ennek ismeretében nem is mondok mást az NL nyitánya előtt: csak pozitívan!

Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!