Címlapsztori: a vb-re jutást is befolyásolhatja a jó szereplés az NL-ben

Csütörtökön Zalaegerszegen is rendeznek Nemzetek Ligája-mérkőzést: a C-ligában Fehéroroszország zárt kapuk mögött Bulgáriát fogadja a ZTE Arénában. Mint ismert, a háborús helyzet miatt a fehérorosz klubcsapatok mellett a válogatott sem játszhat hazai pályán nemzetközi mérkőzést, ezért rendre külföldön rendezi hazai találkozóit. Nem meglepő, hogy a fehéroroszok ismét Magyarországra utaznak, hiszen az utóbbi időben rendszeresen magyar stadiont választanak hazai pályájuknak. A nemzeti együttes az előző Európa-bajnoki selejtezősorozatban a Svájc elleni mérkőzést kivéve az összes hazai meccsét az újpesti Szusza Ferenc Stadionban játszotta, s nem is szerepelt rosszul, egy vereség (Izrael 1–2) mellett két győzelmet (Koszovó 2–1, Andorra 1–0) és egy döntetlent (Románia 0–0) jegyzett, továbbá a júniusi, Izrael elleni felkészülési mérkőzését (0–4) is a Megyeri úton vívta.

A fehérorosz válogatott mellett az utóbbi időben a klubcsapatok is magyar földön játszották nemzetközi kupamérkőzéseiket, így az elmúlt két nyáron a BATE Boriszov, a Dinamo Minszk, a Torpedo Zsogyi­no, az Iszlocs Minszk és a Nyeman Grodno is hazánkba hozta Bajnokok Ligája-, Európa-liga- és Konferencia­liga-selejtezőit. A legtöbb összecsapást Mezőkövesden vívták, s rendeztek mérkőzést Szombathelyen és Gyirmóton is.

A Fehéroroszország–Bulgária NL-meccsen NB I-es játékos is pályára léphet Zalaegerszegen, mert a diósgyőri Vlagyiszlav Klimovics meghívót kapott a fehérorosz válogatottba.

Eddig az összes fehérorosz érdekeltségű mérkőzés zárt kapus volt Magyarországon, a csütörtöki is az lesz.

