Kreativitás, gyors kontrák – ez lehet a kulcs a mieinknek

Győzelmi eséllyel lép pályára a magyar válogatott Svájc ellen, és ezt nem a túlzott optimizmus mondatja velünk. A svájciak az Európa-bajnoki selejtezőcsoportjukból másodikként jutottak ki a tornára úgy, hogy tíz mérkőzésükből mindössze négyet nyertek meg, és az utolsó négy fordulóban összesen három pontot szereztek. A csapat teljesítményéről a labdarúgóadat- és videoelemzéssel foglalkozó SportsBase által gyűjtött statisztikák alapján sok érdekességet meg lehet tudni.

„A svájciak mindig labdabirtoklási fölény kialakítására törekednek, szeretik kontrollálni a mérkőzés dinamikáját, a szélsőik aktívan részt vesznek a támadásokban – mondta lapunknak Kovács István, a Sports­Base vezető elemzője. – Ugyanakkor két nagy gondjuk is van: nem elég hatékony a helyzetkihasználásuk, és a hosszú támadásvezetés miatt a védekezéshez már elvesztik a koncentrációt. Egyszerűen elfáradnak és nehezen rendeződnek vissza. A helyzetkihasználásuk tíz százalék körül mozog, ami rendkívül alacsony. A védekezésük sem kiemelkedő, sokszor kaptak gól az ellenfél első lövéséből, még Andorrának is sikerült betalálnia az egyetlen kaput eltaláló próbálkozásából. A mutatóik a pozíciós védekezésben a leggyengébbek, az ellenfelek az Eb-selejtezőben szerzett tizenegy gólból hetet így értek el, ezt három pontrúgás és egy kontra egészítette ki. Fontos kiemelni azt is, hogy a svájciak felállt védekezése szétzilálható, akkor a legsebezhetőbbek, amikor a védelem a tizenhatos vonala elé lép ki, és amikor a védőik egy egy elleni játékra vannak kényszerítve.”

A SportsBase felméréseiből kiderül, hogy a csapat az Eb-selejtezőn a bal szélen átlagosan 30, a jobb szélen 28, középen 22 támadást vezetett, és ezeknek a 7.2 százalékát fejezte be lövéssel/fejessel. A legtöbb kaput eltaláló lövés/fejes Amdouni nevéhez fűződött, őt Vargas és Shaqiri követte. A passzjátékból a védősorból Akanji (94 százalékos passzpontosság) és Elvedi (96%) vette ki leginkább a részét, a középpályáról pedig Xhaka (92%), Freuler (91%) és Zakaria (94%) hármasa. Támadásban a helyzeteket kialakító kulcspasszokat leginkább Shaqiritől (1.7 a mérkőzésenkénti átlag), Okafortól (1.22) és Vargastól (0.96) lehet várni, sikeres cselekben Ndoye (4.6 átlagosan mérkőzésenként), valamint Okafor és Zakaria (3.7-3.7) áll a lista élén. Az ellenfél támadóharmadában leginkább Shaqiri és Xhaka szervezi a játékot, kiemelt fontosságú tehát, hogy őket ki tudja-e venni a játékból a magyar válogatott.

„A svájciak támadásban is a pozíciós játékot erőltetik, tizenhét gólt szereztek így a huszonkettőből – folytatta Kovács István. – Pontrúgásból csak kettőt, közülük is az egyik büntető volt. A svájciak kereszt­labdákból voltak leginkább eredményesek a felállt védelemmel szemben, a labdákat az ötös elé ívelték be a társak érkezésére várva, távoli lövésekre ritkán vállalkoztak, egyéni megmozdulások ritkán voltak, inkább a passzjátékot erőltették. A legveszélyesebb játékosuk Rubén Vargas volt, tizennyolc gólhelyzetet alakított ki, utána Shaqiri következik tizennéggyel, ő az egyetlen, aki kiemelkedik az egyéni játékával, ő cselezett a legtöbbet a csapatból. A magyar csapatnak taktikailag a svájciak sebezhető játéka fekszik a legjobban, így kreatív, jól cselező játékosaink bátor játékával és gyors kontrákkal abszolút verhető a svájci csapat.”

MAGYARORSZÁG

Kapusok: 12 – Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), 22 – Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: 3 – Balogh Botond (Parma – Olaszország), 21 – Botka Endre (Ferencvárosi TC), 24 – Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), 5 – Fiola Attila (Fehérvár FC), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: 14 – Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), 26 – Kata Mihály (MTK Budapest), 11 – Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), 15 – Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), 18 – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), 7 – Loic Nego (Le Havre – Franciaország), 13 – Schäfer András (Union Berlin – Németország), 17 – Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: 9 – Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), 23 – Csoboth Kevin (Újpest FC), 16 – Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 25 – Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), 20 – Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), 10 – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), 19 – Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

SVÁJC

Kapusok: 21 – Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 – Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország), 1 – Yann Sommer (Internazionale – Olaszország)

Védők: 5 – Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), 4 – Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 13 – Ricardo Rodríguez (Torino – Olaszország), 22 – Fabian Schär (Newcastle – Anglia), 2 – Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart – Németország), 3 – Silvan Widmer (Mainz – Németország), 15 – Cédric Zesiger (Wolfsburg – Németország)

Középpályások: 20 – Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), 25 – Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 8 – Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 24 – Ardon Jashari (FC Luzern), 26 – Fabian Rieder (Rennes – Franciaország), 23 – Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), 16 – Vincent Sierro (Toulouse – Franciaország), 11 – Renato Steffen (FC Lugano), 17 – Rubén Vargas (Augsburg – Németország), 10 – Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Németország), 6 – Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Csatárok: 18 – Kwadwo Duah (Ludogorec – Bulgária), 7 – Breel Embolo (Monaco – Franciaország), 19 – Dan Ndoye (Bologna – Olaszország), 9 – Noah Okafor (Milan – Olaszország), 14 – Steven Zuber (AEK Athén – Görögország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin (svájci-török)

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország