Hat meccs után elköszönt Kiss Tamás ciprusi klubja Nestor El Maestrótól – hivatalos

A magyar Kiss Tamást, illetve Sebők Martint is foglalkoztató ciprusi klub közleménye a rossz bajnoki eredményeket jelölte meg a váltás okaként, továbbá közölte, hogy a korábban a DVSC-nél is megforduló edző stábja is távozik a klubtól.

Nestor El Maestro hat mérkőzésen irányította az Anorthosziszt, melyeken egy győzelem és öt vereség a mérlege. A famagusztai klub a 14 csapatos ciprusi bajnokság utolsó helyén tanyázik három ponttal.