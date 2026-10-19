Hat meccs után elköszönt Kiss Tamás ciprusi klubja Nestor El Maestrótól – hivatalos
A ciprusi élvonalban érdekelt Anorthoszisz Famaguszta a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződést bontott a nyáron kinevezett vezetőedzővel, Nestor El Maestróval.
A magyar Kiss Tamást, illetve Sebők Martint is foglalkoztató ciprusi klub közleménye a rossz bajnoki eredményeket jelölte meg a váltás okaként, továbbá közölte, hogy a korábban a DVSC-nél is megforduló edző stábja is távozik a klubtól.
Nestor El Maestro hat mérkőzésen irányította az Anorthosziszt, melyeken egy győzelem és öt vereség a mérlege. A famagusztai klub a 14 csapatos ciprusi bajnokság utolsó helyén tanyázik három ponttal.
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