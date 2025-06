Csíkszeredában folytatja az MTK-tól távozó középpályás – hivatalos

Az már korábban eldőlt, hogy Végh Bence otthagyja az MTK-t. A középpályás Mosonmagyaróvárról került a kék-fehérekhez, az előző idényben minden sorozatot figyelembe véve 29 mérkőzésen kapott szerepet.

A 28 éves labdarúgónak külföldi ajánlatai is voltak, szó volt a Pjunik Jerevan érdeklődéséről is, kedd délelőtt viszont a Csíkszereda jelentette be Végh érkezését.

Ő a székelyföldi klub negyedik új szerzeménye, korábban Hegedűs János, Pap Eduárd és Balogh Szilárd szerződtetését jelentette be a román élvonalba feljutó csapat, illetve hárman visszatértek kölcsönből.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Herczeg Botond (Szeged-Csanád GA), Kovács Mátyás (Fehérvár FC), Lehoczky Roland (Vasas FC), Szűcs Patrik (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Átrok István Zalán (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Bp. Honvéd)

Távozók: Nemanja Antonov (szerb, lejár a szerződése), Bobál Dávid (lejár a szerződése), Merényi Ádám (budafoki kölcsön után Kecskeméti TE), Nagy Zsombor (lejár a szerződése), Stieber Zoltán (lejár a szerződése), Végh Bence (FK Csíkszereda – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Hei Viktor (ukrán-magyar, lejár a szerződése), Molnár Rajmund (Hollandia, Törökország), Zuigeber Ákos (budafoki kölcsön után Bp. Honvéd)