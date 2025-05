Kerkez: 90 perc a Premier League-ben olyan, mint máshol 230

A 22 éves játékos az őszi válogatott meccsek kihagyásával illusztrálta az angol élvonalban tapasztalt óriási igénybevételt.

„Sokan valószínűleg még mindig azt gondolják, hogy azért nem jöttem a válogatottba, mert nem akartam. (...) A helyzet az, hogy valóban voltak gondok a a térdemmel. Injekciókat kaptam, mert helyre kellett jönnöm. Különböző vélemények mindig lesznek, de szerintem a legtöbb ember nem fogja fel, milyen magas szinten játszok ebben a korban és nem érti meg, egyáltalán milyen ez a szint. Biztos vagyok benne, hogy Dominik is megerősítené: ez teljesen más színvonal, mint bármi más. Itt is 90 percet töltesz a pályán, ám ez olyan, mintha más ligában 230 percet játszottál volna. Mindig azonnal jövök, ha hívnak a válogatottba, de akkor kaptam néhány rúgást, és nem tudtam jönni” – fogalmazott Kerkez Milos, hozzátéve, hogy a PL-csapatokban óriási a konkurencia, s emiatt egy pillanatra sem engedheti el magát a mérkőzéseken és az edzéseken.

„A családommal úgy álltunk hozzá, hogy ez is csak egy focimeccs. Persze ez egy más szint, fizikálisabb, tapasztaltabb játékosokkal, de a lényeg akkor is csak az volt, hogy élvezzem a focit, s gyorsan alkalmazkodtam – mondta az angliai beilleszkedésről a magyar válogatott futballista. – Még mindig kitartok amellett, hogy fejben más vagyok és minden másodpercben hajtani akarok. Az elemzésekben leírják, hogy fejben erős vagyok, mások gépnek vagy vadállatnak hívnak, de ezzel együtt jó érzés, hogy a játékot értő emberek azt azonosítják az erősségemként, amit én is kiemeltem gyerekként.”

Az elmúlt napokban a Liverpoollal rendszeresen összeboronált labdarúgó kitért az iránta élénken érdeklődő klubban játszó Szoboszlai Dominikhoz fűződő barátságára is.

„Akkor ismertük meg egymást, amikor először csatlakoztam a válogatotthoz és németül beszéltünk, mert én még nem mertem megszólalni magyarul. Ő átváltott németre és elfogadott engem. Attól kezdve naponta beszéltünk és egyre jobban megismertük egymást. Nagyon közel állunk most is egymáshoz, minden második nap írunk egymásnak vagy felhívjuk egymást, sok mindenről beszélgetünk. Jó érzés, hogy van egy barátom, aki mindig felveszi a telefont. Amikor keresed, válaszol és nem némítja le a mobilját” – jellemezte kettejük kapcsolatát Kerkez, aki kitért az átigazolásáról szóló pletykákra is.

„Persze, valami mindig kiszivárog a hírekbe, magam sem tudom, hogyan. Ezzel együtt normálisnak tartom, hogy ha jól játszol és a csapatnak is jól megy, akkor te is bekerülsz a hírekbe és a címlapon kötsz ki, s mindenki rólad beszél. Én erre üzemanyagként tekintek, ami tovább hajt engem előre. Mindez nem tör le, de az egómat sem »emeli meg«, hanem alázatra tanít és motivál” – mondta a balbekk.

Végül, de nem utolsósorban szóba került a válogatott, egészen pontosan a törökök elleni (6–1-es összesítéssel elveszített) NL-osztályozó is.

„Szerintem jó idők várnak a válogatottra. Voltak már jó időszakaink és rosszak is, a futball már csak ilyen. A különbséget szerintem most az jelentette, hogy kevesebb volt a sikeréhség a játékosokban, engem is beleértve. Mindenkinek mindent meg kell tennie a válogatott mezéért. Ez egy fontos dolog, amit a mester is elmond nekünk, és ezt nekünk be kell tartanunk. A törökök elleni meccseken sokat tanultunk: ha nem vagy éhes a sikerre, ha nem állsz készen és nem a megfelelő érzésekkel lépsz pályára, akkor ez történik” – mondta a magyar válogatott labdarúgó.