Szoboszlai először lőtt gólt közvetlen riválisnak – egyre meghatározóbb szerepet játszik a Liverpoolban

A sofascore.com statisztikai alapján a gólt és gólpasszt elérő, 7.7-esre értékelt Szoboszlai Dominiknál a mezőnyjátékosok közül, a Liverpoolból csak a meccs emberének megválasztott, szintén gólt és gólpasszt jegyző Mohamed Szalah kapott magasabb értékelést 8.9-et. A Liverpoolból Virgil van Dijk kapott még 7.7-et, a kapus Alisson 8-ast. A Mancheter Cityből Jérémy Doku emelkedett ki 8.2-es értékeléssel, aki egyedül több sikeres cselt mutatott be (15-öt), mint a két csapat többi játékosa együttvéve (14-et). A statisztikai oldalak egyébként hasonló képet festenek a játékosok egyéni értékelését illetően, mert például a whoscored.com-nál is Szalah lett a meccs embere 8.9-es osztályzattal, megelőzve a 2. helyen végzett Dokut (8.4) és a harmadik Szoboszlait (8.1).

Szoboszlai számára a Manchester City elleni mérkőzés annyiból jelenthet áttörést az angliai pályafutásában, hogy rangadón, a bajnoki címért folyó versenyfutás szempontjából közvetlen riválisnak számító ellenféllel szemben először tudott gólt szerzeni. Az pedig másodszor fordult elő, hogy egy meccsen gólt és gólpasszt is elérjen, először tavaly decemberben, a Tottenham vendégeként 6–3-ra megnyert meccsen sikerült neki. A tabella első felébe tartozó csapatok közül bajnokin korábban (értve ezalatt a jelenleg a 2. és 10. hely között álló csapatokat) csak az Aston Villának és a Chelsea-nek tudott gólt lőni (rajtuk kívül 2023-tól számolva a már említett Tottenham, a Sheffield United, az Ipswich és a Southampton kapuját tudta bevenni). Míg gólpasszt a jelenleg 2–10. helyezett csapatok közül a Cityn kívül a Nottingham Forest ellen adott (kettőt is), de volt gólpassza a jelenleg gyengélkedő Tottenham, Manchester United páros, illetve a bennmaradásért küzdő Ipswich ellen is.

Szoboszlai az első idényében a Liverpool játékosaként 33 bajnokin három gólt szerzett és két gólpasszt adott, összesen 45 tétmeccsen hétszer talált be klubjában, négy gólpassz mellett. A második liverpooli idényében 25 bajnokin jár négy gólnál és négy gólpassznál (mindkét mutatóban előrébb tart tehát, mint egy évvel ezelőtt), összességében pedig 35 tétmeccsen hat gól, hat gólpassz a mérlege. A fenti adatokhoz hasonlóan ezek a számok is azt mutatják, hogy Szoboszlai fokozatosan játszik egyre meghatározóbb szerepet a Liverpoolban, nyilván ehhez az is hozzájárult, hogy a csapat új menedzsere, Arne Slot eredeti posztján, támadó középpályásként számol vele, míg első idényében, Jürgen Kloppnál többnyire egy sorral hátrébb játszott, távolabb a kaputól.

A fejlődést bizonyos részstatisztikák is mutatják (forrás: sofasocre), igaz, azokban árnyaltabb a kép. Az látszik ugyanis, hogy a szerepének módosulásával együtt a támadóstatisztikái nagyrészt javultak, védekezésben viszont néhány mutatója, ha minimálisan is, de visszaesett.

Ebben a bajnoki idényben átlagosan 455 percet kellett várni eddig egy Szoboszlai-gólra, az előző idényben ez a szám 708 volt. Az előző idényben a helyzetek minősége alapján várható góljai száma nagyjából megegyezett a szerzett gólokéval (3.71-es xG mellett szerzett három gólt), ebben az évadban viszont a helyzetek alapján már hat gólnál kellene tartania (négy gólt szerzett 6.19-es xG mellett), ami mutatja, hogy több helyzete van, de többet is ront el. Ezt a kihagyott nagy helyzetek, vagyis ziccerek száma is mutatja: az előző idényben kettőt, a jelenlegiben hetet hagyott ki. Ugyanakkor meccsenként többet lő kapura (2–1.8), főleg a tizenhatoson belül (már most kétszer annyit lőtt kapura a tizenhatoson belül, mint a teljes előző idényben), és többször is találja el a kaput (0.7 –0.5). A támadójátékban játszott hangsúlyosabb szerepet mutatja az is, hogy az előző idényben összesen hét közvetlen gólhelyzetet teremtett, most viszont már nyolcnál tart, és 11 bajnoki meccs még hátravan az idényből. Továbbá ebben az évadban tíz százalékkal javult a cselhatékonysága (47-ről 57 százalékra).

Ugyanakkor védekezésben bizonyos mutatói kicsivel csökkentek az első idényéhez képest. Kevesebb labdát szerez (3.9-re csökkent a meccsenkénti labdaszerzései száma 5.2-ről) és csökkent a kapu előtti tisztázásainak száma (0.2–0.4), viszont összességében meccsenként két labdával kevesebbet veszít el most, mint az első idényében (8.4 – 10.8).

Szoboszlai tehát fokozatosan játszik egyre meghatározóbb szerepet a Liverpool támadójátékában, azzal együtt, hogy továbbra is aktívan részt vesz a védekezésben is. A hatékonyságán nyilván tud még javítani, viszont az a tény, hogy a bajnokságban ebben az idényben mind a négy gólját az elvileg gyengébbik, bal lábával szerezte, mutatja, nincs baj az önbizalmával és ha jobbal is többször eltalálja majd a kaput, a góljai számát is jelentősen növelheti.

2023–2024 2024–2025 Gól + gólpassz 3 + 2 4 + 4 Perc-/gólátlag 708 perc/gól 455 perc/gól xG (helyzetek alapján várható gólszám) 3.71 6.19 Lövés/meccs 1.8 2 Kaput eltaláló lövés/meccs 0.5 0.7 Elrontott ziccerek 2 7 Lövés/gól a 16-oson belül 16/2 32/3 Lövés /gól a 16-oson kívül 44/1 19/1 Gól jobbal/ballal/fejjel 1/1/1 0/4/0 Gólhelyzetet teremtő passzok 7 8 Pontos passzok meccsenként (%) 37 (87%) 31.5 (86%) Megelőző szerelés/meccs (lefülelt átadás) 0.5 0.4 Labdaszerzés/meccs 5.2 3.9 Tisztázások 0.4 0.2 Szerelés/meccs (ellenféltől elvett labda) 1 1 Sikeres cselek százalékosan/meccsenként 47% 57% Megnyert párharc meccsenként 2.9 2.9 Labdavesztés meccsenként 10.8 8.4 SZOBOSZLAI DOMINIK FONTOSABB STATISZTIKÁI A PREMIER LEAGUE-BEN

Forrás: sofascore.com