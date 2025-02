Sallai Rolanddal a soraiban nyert a Galatasaray, a magyar válogatott támadót csúnyán megtaposták

Sallai Roland nagyon aktív volt a mérkőzésen, csapata pedig az 5. percben megszerezte a vezetést. Ahmed Kutucu lőtt 16 méterről a kapu jobb oldalába, s épp a magyar válogatott támadó állt lesen, aki ugyan nem ért a labdához, de a VAR vizsgálta, nem zavarta-e a kapust, ám végül megadták a találatot. 27 éves légiósunk jól mozgott a pályán, a 39. percben nem állt messze a góltól, 15 méterről a bal felső mellé tekert.

Társai sem tudtak betalálni a folytatásban, pedig a 62. percben majdnem gólpasszt adott, ám Gabriel Sara rosszul találta el a labdát. Három perccel később Deian Sorescu csúnyán megtaposta Sallai bal bokáját, amikor a labda már nem is volt játékban. A román szélső megúszta az esetet lap nélkül, ráadásul már volt egy sárgája, így igencsak elmaradt a kiállítás.

A magyar válogatott játékos tudta folytatni a játékot, majd a 80. percben lecserélték – ekkor már pályán volt Álvaro Morata is, akinek kölcsönvételét vasárnap jelentette be az isztambuli klub, míg a hazaiaknál az FTC kölcsönjátékosa, Kenan Kodro állt be.

Nem változott a hajrában az eredmény, egygólos győzelmet aratott a Galatasaray, amivel hatpontos az előnye a második helyezett Fenerbahcéval szemben. Sallainak a 80 perc alatt két lövése volt, 82 százalékos pontossággal passzolt (17/14), 43 alkalommal ért labdába, ebből hatszor az ellenfél tizenhatosán belül, s a várható gólpassz (xA) értéke 1.06 volt nála.

TÖRÖKORSZÁG

Süperlig

Gaziantep–Galatasaray 0–1 (Kutucu 5.)

Galatasaray: Sallai Roland kezdőként 80 percet játszott.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK LÉGIÓSAINK HÉTFŐI MÉRKŐZÉSEIN

CIPRUS

Cyta Championship

Anorthoszisz–APOEL 2–2

Anorthoszisz: Gyurcsó Ádám kezdőként 88 percet játszott.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Girona–Las Palmas 2–1

Girona: Yaakobishvili Antal kispados volt.