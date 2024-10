„Kerkez ezen képessége kelthette fel Mikael Arteta érdeklődését”

A magyar válogatott októberi meccseit sérülés miatt kihagyó, de a hétvégén jó eséllyel már úja bevethető Kerkez Milost a közelmúltban már a Manchester United, a Chelsea és a Liverpool lehetséges kiszemeltjei között is emlegette az angol sajtó. Most pedig a Sports Courant a BBC Sport értesüléseire hivatkozva ír arról, hogy a 20 éves balhátvéd felkeltette a szombati ellenfél, az Arsenal menedzsere, Mikael Arteta figyelmét. A szerző, Pranav Nair ezután egy hosszabb fejtegetésbe kezd, miért is lehet az Arsenal számára egy ideális célpont a Bournemouth futballistája.

„A húsz éves balhátvéd meghatározó játékossá, a csapatjáték létfontosságú elemévé nőtte ki magát a Bournemouth-ban. A korát meghazudtoló taktikai érettségről, tudatosságról tett tanúbizonyságot. Legyen szó a gyors kontrák elleni védekezésről vagy az előrefutásairól, melyekkel a támadójátékot segíti. Azon képessége kelthette fel Miakel Arteta figyelmét is, hogy egyensúlyba tudja hozni a támadó és védekező feladatokat. Ez a kettős képesség az, ami miatt felfigyeltek rá a topklubok, köztük az Arsenal is” – fogalmaz a cikk.

A szerző ezután kifejti, hogy Kerkez húsz millió euró körülre taksált értéke kiváló ár-érték arányt jelenthetne, bár a nyáron eladott kulcsjátékos, Dominic Solanke példájából kiindulva aligha lesz olcsó mulatság Kerkez szerződtetése (a csatárt 64.3 millió euróért adták el a Tottenhamnek). Ugyanakkor azt is hozzáteszi, Kerkeznek húsz évesen (novemberben lesz 21 – a szerk.) nincs miért sietnie, ugyanis a Bournemouthnál, Andoni Iraola irányítása alatt minden adva van a további fejlődéséhez, mielőtt megtenné a következő lépést karrierjében.

A 2023-ban szerződtetett Kerkez ebben az idényben csapata mind a hét bajnoki meccsén kezdett és ötöt végig is játszott.

AZ ANGLIAI LÉGIÓSAINK HÉTVÉGI PROGRAMJA

SZOMBAT

Premier League

18.30: Bournemouth–Arsenal

Bournemouth: Kerkez Milos

Championship (II. osztály)

13.30: Oxford United–West Bromwich Albion

WBA: Callum Styles

13.30: Cardiff City–Plymouth Argyle

Plymouth: Szűcs Kornél

16.00: Blackburn Rovers–Swansea City

Blackburn: Tóth Balázs

League One (III. osztály)

16.00: Bolton Wanderers–Burton

Bolton: Schön Szabolcs

VASÁRNAP

Premier League

17.30: Liverpool–Chelsea

Liverpool: Szoboszlai Dominik