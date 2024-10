Balogh Botond ebben az idényben a Parma játékosa marad

EGYRE-MÁSRA ÉRKEZNEK Olaszországból az átigazolási hírek a Serie A-idény mind a hét fordulójában kezdőként szerepeltetett Balogh Botondról. A Parma 22 éves hátvédjéről a Tuttosport nyomtatott verziójában jelent meg a hír, mely szerint a német bajnok Leverkusen és a Premier League-ben szereplő Brighton ajánlatot tett érte olasz csapatának, majd arról szólt a fáma, hogy a Serie A címvédője, az Internazionale is harcba szállhat a hatszoros válogatott játékosért. Az fcinternews.it kiemelte, a tehetséges bekk kiválóan teljesít az olasz első osztály idényében, ezzel felkeltette a hússzoros bajnok figyelmét. Milánóban Stefan de Vrij és Francesco Acerbi (előbbi szerződése az idény végén lejár, utóbbi pedig már 37 éves lesz februárban) egyik lehetséges utódjaként tartják számon, figyelik a játékát, de nem tárgyalnak sem a Parmával, sem pedig a futballista ügynökével – az érdeklődés még komolyabb lehet, ha a védő az évad hátralévő részében is bizonyítja rátermettségét.



Az interlive.it azzal fokozta az átigazolási hírt, hogy egy lehetséges csereüzletről tett említést. Mint írják, az Inter sport­igazgatója, Giuseppe Marotta nemcsak Balogh Botondot szemelte ki, hanem Adrián Bernabét, a Parma spanyol középpályását is. A forrás szerint a két játékost nagyszabású csereüzlet keretében szereznék meg a milánóiak, méghozzá úgy, hogy Valentín Carbonit és Alessandro Fontanarosát is felajánlanák a Serie A újoncának. Tisztánlátás végett megkerestük Balogh Botond menedzserét, kommentálja lapunknak az értesüléseket.

„Én is olvastam a híreket, ám hozzám még nem jutottak el konkrétumok – mondta Fülöp Ferenc, az FMF Hungary játékosügynöke. – Nyilván a két egyesületnek kell először megállapodnia, utána következünk mi. Botond jó helyen van a fejlődése szempontjából. Az a legfontosabb, hogy minél többet játsszon, márpedig hétről hétre pályára lép a Serie A-ban. Megtisztelő, ha az Internazionale, a Leverkusen vagy a Brighton érdeklődik iránta – már ha érdeklődik. Jelen pillanatban biztosítva van, hogy magas szinten szerezzen rutint, kiválóan érzi magát a klubnál, elismerik a játékát, amit jó teljesítménnyel hálál meg, úgyhogy ebben az idényben, úgy gondolom, a Parma futballistája marad. Vannak mutatók, amelyekben a legjobbak közé tartozik az olasz élvonalban – nagyot lépett előre ebben az évben.”

Mivel Balogh Botond a Bologna elleni mérkőzésen kisebb rúgást kapott, elővigyázatosságból nem volt kerettag a Hollandia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, a bosnyákok ellen pedig nem lépett pályára, ám a Parma szombati, Como elleni bajnokiján már játszhat, bevetésre kész állapotban várja a találkozót.

SERIE A, 8. FORDULÓ

Szombat

15.00: Como–Parma

15.00: Genoa–Bologna

18.00: Milan–Udinese**

20.45:Juventus–Lazio*

Vasárnap

12.30: Empoli–Napoli*

15.00: Lecce–Fiorentina

15.00: Venezia–Atalanta

20.45: Roma–Internazionale

Hétfő

20.45: Verona–Monza*

Élő közvetítés: *Arena4, **Match4