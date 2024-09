Angol szál bújik meg Komáromi György maribori szerződése mögött

LÉGIÓSNAK ÁLLT az U21-es válogatottban számításba vett Komáromi György, játékjogát a Puskás Akadémia értékesítette a Maribornak – a szlovénok klubrekordot jelentő összeget fizettek a 22 éves futballistáért. A nemzetközi szinten is kiemelkedő sebességű, technikailag képzett ballábas játékos furcsa idényen van túl. Az őszi szezonban kétszer volt a kezdő tizenegy tagja, jellemzően nem a kedvenc posztján, a támadósor jobb szélén, hanem a bal oldalon szerepeltették. Télen azonban a szakmai stáb hosszú idő után, a marbellai edzőtáborban eredeti pozíciójában adott neki lehetőséget, amit meghálált. A Sparta Praha ellen remekelve bebetonozta helyét és kiváló formába lendült, 29 bajnokin 1360 percet a pályán töltve hét góllal és öt gólpasszal zárta végül az idényt. Az új kiírást is jól kezdte, öt bajnokin két gólt lőtt és egy gólpasszt adott, teljesítményével eladta magát külföldre.

„Komáromi György karrierje legjobb tavaszán van túl, eredeti posztján játszva, ahol a legjobb teljesítményre képes, jobbszélsőként tizenöt mérkőzésen tizenkét gólból vette ki a részét, amivel a bajnokság álomcsapatába is bekerült, és vastagon hozzájárult a PAFC újabb dobogós helyezéséhez – mondta labdarúgójáról Papp Bence, a BePro Career Agency ügynöke. – Egy ideje már érett a klubváltása, kétezerhuszonhárom nyarán és télen is konkrét ajánlatok futottak be érte, szinte hetente érkeztek a megkeresések. Januárban kevés híján csapatot váltott, a tavasszal számos további megfigyelőt hoztam a mérkőzéseire, majd ezen a nyáron is több ajánlatot kaptunk, ám egyik esetben sem éreztük, hogy ő lenne az adott klub nagy projektje, a feltételek sem voltak megfelelőek – volt egy rendkívüli ajánlat itthonról, de a PAFC nem akarta erősíteni egyik riválisát.”

A Maribor lett a befutó. A tizenhatszoros szlovén bajnok háromszor szerepelt BL-csoportkörben, az ország egyik legnépszerűbb csapataként címekért küzd, ám kérdés: miért éri meg az UEFA rangsora szerinti, európai viszonylatban huszonharmadik bajnokságból a harmincadikba igazolni? A játékos útja nem szokványos, Papp Bence azonban rávilágított, miért tűnik ígéretes lehetőségnek a maribori.

„Januárban prezentáltam először a profilját a Hull Citynek, amely egész tavasszal figyelte. Amikor a klubot tulajdonló Acun Ilicali megvásárolta a Maribort, új lehetőség nyílt. A menedzsment látta benne a potenciált, ám az NB I-ből a Championship egyik élcsapatába ugrani nem egyszerű, óriási a különbség a két bajnokság között. Ezt figyelembe véve vázolták a szlovéniai projektet, ami szakmailag illeszkedik és egyértelmű előrelépés, hiszen a Hull City monitorozza a teljesítményét. Jellemzi a játékost, hogy anélkül, hogy ismerte volna a fizetési ajánlatot, egyértelműen elkötelezte magát az átigazolás mellett – szerintem ez rendkívül ritka Magyarországon. A csapatválasztásnál fontos volt, hogy huszonkét évesen, száz élvonalbeli mérkőzéssel a lábában olyan helyre szerződjön, ahol azonnal jelentős szerepet szánnak neki. Magyar menedzsernek mindeddig nem sikerült külföldre értékesítenie akadémistát a PAFC-ból, főként nem klubrekordot jelentő összegért – nem valósulhatott volna meg a játékos és a családja, illetve a PAFC klubvezetőségének korrekt hozzáállása nélkül, hogy tető alá hozzuk az üzletet. Jelenleg ő a szlovén egyesület történetének legdrágább igazolása – a felcsúti évek alatt felkészült, hogy az ilyen helyzetet kezelje. Ha minden jól megy, jövő nyáron akár a Championshipben is láthatjuk őt a jobb szélen – bízom benne, hogy már felnőttválogatottként.”