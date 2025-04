„Másfél napon múlt, hogy nem adták kölcsön Tóth Alexet” – menedzsere beszélt a játékos helyzetéről

„Lassan öt éve dolgozom Alexszel, játékosmegfigyelő voltam, és korábban többször is láttam már játszani. Kaptam egy javaslatot az egyik ismerősömtől, és végül összeértek a szálak, leültem a családjával beszélni, majd elkezdődött a közös munka – mondta a kezdetekről Papp Bence, aki Tóth Alex őszi idényéről is beszélt. – A kooperációs szerződés értelmében Soroksáron tudott fejlődni, ahol rendszeresen lehetőséget kapott, ez nagyon ideális a Ferencvárosnak a fiatal játékosok szempontjából. Már ősszel is megmutatta, hogy rengeteg lehetőség és kvalitás rejlik benne, az NB II-t rengeteg mutatóban kinőtte, ennek ellenére nem kapott lehetőséget a Fradi akkori vezetőedzőjétől. Pascal Jansen nem játszatta, de érdekes módon a holland edző első és utolsó mérkőzésén is pályára léphetett.”

Mint kiderült, az FTC futballistája télen majdnem kölcsönben egy másik első osztályú klubhoz került.

„Közel álltunk hozzá, hogy Alex egy másik NB I-es csapatnál folytassa karrierjét. Egyeztetések folytak a háttérben, melyben a Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás végig partner volt. Gyakorlatilag másfél napon múlott, hogy nem adták kölcsön, de akkor vásárolták ki Jansent a szerződéséből. Ezt követően felhívtam Alexet, hogy mit szeretne, ő pedig azt mondta, bárki is lesz az új vezetőedző, ki fogja vívni a kezdőben a helyét” – idézi a menedzsere szavait az m4sport.hu, amely mint írja, információi szerint télen a KTE szerette volna kölcsönvenni a 19 éves labdarúgót, s lapunk januári értesülése ezzel megegyezett.

Papp Bence kifejezetten dicsérte a januárban kinevezett Robbie Keane-t: „A legjobb dolog, ami az elmúlt öt-hat évben történt a Ferencváros vezetőedzői körforgásában, az Robbie Keane érkezése. Már most is sokat adott a magyar futballnak azzal, hogy az elején felismerte az Alexben rejlő potenciált, és megadta neki a lehetőséget. Erre készen kell állni, de ő már nyolc hónappal ezelőtt is készen állt, élvezi a bizalmat. Minden nagy dolog apróságokon múlik, ennek vagyunk most a részesei, de ehhez kellett a klub szakmai vezetése is, hogy az új edzőnek azt mondták, próbálja ki a fiatalokat. Alex szempontjából sorsdöntő volt a holland AZ Alkmaar elleni mérkőzés, mely előtt a mester közölte vele, hogy játszani fog. Nem tett rá extra nyomást, csak engedte, hogy kibontakozzon, ez pedig nagyon fontos hozzáadott értéke Robbie Keane-nek.”

Mint a játékosügynök kifejtette, szerinte Tóth Alex már most nagyon sok mutatóban az NB I felett van, nemzetközi számokat produkál, ami magas szintre repítheti, de nem sietnek sehová.

„Tapasztalatot kell még szereznie, de a legjobb helyen van. Ez egy nagyon szép karrier kezdete, viszont még a legelején vagyunk, amit nagyon jól kezel, elképesztően erős mentálisan, érdemes rá figyelni” – mondta a fiatal középpályásról.

