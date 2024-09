Tóth Balázs: Több klub kiszemelte már Komáromi Györgyöt

– Sokan meglepődtek, amikor néhány nappal ezelőtt kiderült, a Puskás Akadémia eladta egyik saját nevelésű játékosa, Komáromi György játékjogát a szlovén NK Maribornak.

– Értékes ajánlat jött Komáromi Györgyért a tizenhatszoros bajnok Maribortól – a klub egyébként a Championshipben szereplő Hull Cityhez köthető –, és hozzá kell tennem, nem csak Szlovéniából volt érdeklődés iránta – felelte a Puskás Akadémia klub- és akadémiai igazgatója, a korábbi 34-szeres válogatott Tóth Balázs. – Egy fiatal játékos, aki mögött már több nemzetközi meccs is van, mindig érdekes. Beszélgettünk az érdeklődőkkel, s egyértelműen a Maribor akarta a kitűnő futballistát a legjobban. Komáromi György kilenc évig volt a klubunk labdarúgója, itt mutatkozott be az első osztályban, száz NB I-es találkozó van mögötte, hatalmas szó, hogy a Puskás Akadémia történetében ő lett a második legnagyobb összegért értékesített futballista Sallai Roland után.

– Nem lehetett nemet mondani a Maribornak?

– Mindig lehet nemet mondani, ám tényleg jó ajánlatot kaptunk a szlovén klubtól.

– A huszonkét esztendős szélső a harmadik alapember, aki Batik Bence és Marius Corbu után a nyár óta távozott, és mert az átigazolási piacon a felcsúti klub kevésbé volt aktív, nem tűnik úgy, hogy erősödött volna a játékoskeret.

– Két játékost igazoltunk: Laros Duarte a hatos és a nyolcas pozícióban is tud játszani, egyértelműen erősödtünk vele, Kerezsi Zalán pedig a szélen jelenthet erősítést. A keretünk kész, nem tervezünk újakat igazolni, fiatalokkal tudjuk pótolni a távozókat.

Komáromi György a szlovén élvonalban folytatja pályafutását (Fotó: NK Maribor)

– A Puskás Akadémiával kapcsolatban megkerülhetetlen téma a nemzetközi szereplés, a Fiorentina elleni két Konferencialiga-találkozó. Klub­igazgatóként milyen érzés volt azzal szembesülni, hogy a csapat kétszer is egyenrangú partnere volt annak az együttesnek, amely a sorozat előző két kiírásában egyaránt döntőt játszott?

– A Konferencialigában eljutottunk a rájátszásig, ezért óriási dicséret jár. Már az örmény Ararat-Armenia is nagyon erős riválisnak bizonyult, benne kiváló labdarúgókkal, majd jött a Fiorentina elleni párharc. Talán mondhatom, a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk, de már Firenzében is olyan bátran futballoztunk, hogy három gólt is szereztünk, és életben tartottuk a továbbjutási esélyünket. Hazai pályán még jobban játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, megérdemeltük volna, hogy a főtáblára jussunk. Nem tudom, talán a sors szólt közbe, mondván, erősödjetek még, de nem kérdés, így is rengeteg tapasztalatot szereztünk.

– Mennyire volt nehéz azzal szembesülni, hogy tizenegyesekkel a Fiorentina jutott a főtáblára?

– Különböző érzések kavarogtak bennem. Egyfelől nagyon büszke voltam a játékosokra, örültem a teljesítményüknek, megérdemelték volna a továbbjutást, ugyanakkor fájt, hogy vége lett az utazásnak. Jó lett volna folytatni a szereplést, a másnapi, monacói sorsoláson látni, hogy kihúzzák a Puskás Akadémia nevét, megkapjuk az újabb ellenfeleket. A kiesés után nyilván volt csalódottság bennünk, ugyanakkor rengeteg gratulációt kaptunk, és ez erőt ad a további munkához.

– Tavasszal a tizenkilenc éves Pécsi Ármin harcolt ki magának állandó játéklehetőséget, a mostani idényben a nála is négy hónappal fiatalabb Markgráf Ákos öt forduló alatt háromszor is tagja volt a kezdő tizenegynek. Klubigazgatóként látja már, ki lehet a következő fiatal, aki berobbanhat?

– Jó volt látni, hogy a Fiorentina elleni visszavágón öt akadémiai növendék, Nagy Zsolt, Szolnoki Roland, Komáromi György, Pécsi Ármin és Vékony Bence is a pályán volt az utolsó fél órában, erre büszkék lehetünk. Vékony Bence és Kocsis Dominik nevét említeném, de sokat kell dolgozniuk ezért.

– A jó idénykezdet – öt bajnokin tizenkét pont – milyen folytatást hozhat? És érdekelne az is, hogy a Videoton és a Puskás Akadémia korábbi labdarúgójaként mennyire várja a jövő heti vármegyei rangadót?

– Hasonlóan jó teljesítményre vágyunk, mint az előző idényben, szeretnénk újra dobogón végezni. Kupadöntőt már játszott a Puskás Akadémia, ám nyernie még nem sikerült – erre is vágyunk. Az elején vagyunk az évadnak, sok mindennek össze kell állnia, hogy a vágyak valóra váljanak, meccsről meccsre dolgozunk, szeretnénk minél több lehetőséget adni a fiataloknak. A Fehérvár elleni mérkőzés? Régen volt már, hogy a Vidiben futballoztam, a klub alaposan átalakult azóta. Az előző idényben egyszer sem győztük le a Fehérvárt, bízom benne, a jövő héten sikerrel járunk.

Négy évet felölelő kupaemlékek

Fogós kérdés is lehet: hány meccset játszott eddig a Puskás Akadémia a nemzetközi porondon? A helyes válasz a tizenegy, de aki tizenháromra tippelt, az sem tévedett nagyot. Az első fellépése 2020 augusztusában az Európa-ligában volt, egy meccs döntött a továbbjutásról, a svéd Hammarby 3–0-ra nyert. A következő idényben a Konferencialigában a norvég Inter Turkut (1–1, 2–0) sikerült búcsúztatni, a lett RFS-t (0–3, 0–2) viszont már nem. Egy évvel később ugyanebben a sorozatban a portugál Guimaraes (0–3, 0–0) nagy falatnak bizonyult, majd következett a 2024–2025-ös sorozat. A Dnipro-1 elleni párharc elmaradt, az ukrán klubot ugyanis kizárta az UEFA (itt van az a bizonyos plusz két mérkőzés), majd jött az örmény Ararat-Armenia (1–0, 3–3) és az olasz Fiorentina (3–3, 1–1) elleni párharc.