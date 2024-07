Frankfurtban nem értik Rossi Lisztesről alkotott kritikáját

„Teljesítenie kell, ha meg akarja állni a helyét. Ki kell tisztítani a fejét és gyorsan megérteni, mi az igazán fontos számára. Minél hamarabb, annál jobb. Ha azt gondolja, ő a sztár, akkor nagyon hamar a tartalékok között találja magát” – idézte Marco Rossit a minap a Sport Buzzer, és ezekre a szavakra Frankfurtban, Rossi korábbi klubjánál (az 1996–1997-es idényben játszott ott) is felfigyeltek.

Christopher Michel azt írja a Frankfurter Neue Presse cikkében, hogy az Eintracht első két heti edzésmunkáját követve megállapította, nem tűnik arrogáns és nagyképű fiatalnak, és bárkivel beszélt róla a klub stábjából, csak jókat hallott Lisztesről. A cikk címe: „Ezért alaptalan Rossi kritikája Lisztesről”.

Michel az írásában megjegyzi, bárkinek hartalmas lépés lenne a magyar NB I-ből a Bundesligába szerződni, Lisztes meg is szenvedett az alapozás során, ráadásul nagy konkurencia van a posztján, ahol az algériai Farés Chaibi, a török Can Uzun, a világbajnok német Mario Götze, a francia Junior Dina Ebimbe és a német Ansgar Knauff is szerepelhet.

Ilyen társaságban nem kizárható, hogy Lisztest kölcsönadják vagy annak ellenére, hogy az alapcsapattal edz, a bajnoki idényben a második együttesben lép pályára. Az Eintracht most az Egyesült Államokban készül, augusztus elején tér vissza Németországba, utána dől el, hogy mi a következő lépés a 19 éves játékos karrierjében.