Mocsi Attila: A játék minden elemében fejlődtem, jó úton járok

– Isten éltesse! Nagy buli volt?

– Nem volt nagy ünneplés, mert sajnos nem vagyok túl jól. Az utolsó bajnoki előtt belázasodtam, köhögök, remélem, minél előbb meggyógyulok – válaszolta a Nemzeti Sportnak Mocsi Attila, a Rizespor egyszeres válogatott hátvédje, aki szerdán töltötte be a 24. életévét.

– Véget ért első légiósként töltött idénye: azt kapta, amire számított?

– Még többet is. Az idény első fele szinte tökéletesen alakult, a második kevésbé, de így is egyértelmű, hogy a lehető legjobb döntést hoztam tavaly nyáron, amikor elfogadtam a Rizespor ajánlatát.

– Miben fejlődött a legtöbbet az elmúlt egy évben?

– A játék minden elemében jobb lettem. Ha mégis ki kellene emelni egyet-kettőt, az előre gondolkodásomat, a játék kiismerését mondanám. A földön és a levegőben is sok párharcot nyertem meg, kiemelkedő számokat produkáltam.

– Sokáig az európai kupaindulásért küzdött a Rizespor, végül a kilencedik helyen zárt. Több volt a csapatban?

– A Galatasaray és a Fenerbahce kiemelkedett a mezőnyből, a többi együttes között nagy harc volt. Néhány fordulóval a zárás előtt még a nemzetközi kupaindulásért és a kiesés elkerüléséért is több klub küzdött, három játéknappal a vége előtt még a tizenegyedik csapatnak is volt esélye kijutni Európába. Való igaz, álltunk előkelőbb helyen is az idény közben, de hullámzó játékunk miatt benne volt, hogy végül nem érünk oda. Feljutóként a miénk volt a legfiatalabb átlagéletkorú együttes, volt bennünk keserűség, hogy nem végeztünk előrébb, de a rajt előtt a bennmaradás volt a fő cél, azt pedig gond nélkül teljesítettük.

– Említette, hogy hullámzó teljesítményt nyújtottak − ezért nem sikerült kiharcolni az európai kupaindulást?

– Egyrészt igen, másrészt az idegenbeli rossz teljesítményünk miatt. Hazai pályán az eredmények mellett a játékunk is nagyszerű volt, vendégként viszont nem szerepeltünk jól. Emlékszem, volt olyan idegenbeli meccs, hogy az ellenfél egy kaput eltaláló lövéssel győzött, pedig mi ötször vittük a kapusra a labdát, sőt volt, hogy már őt is kicseleztük, de nem találtunk be… Ezek a pontok pedig hiányoztak a végén.

– Mégis az elmúlt húsz év legjobb teljesítményét nyújtotta a Rizespor az átlagban szerzett 1.32 pontjával.

– Megdöntöttük a pontrekordot, amire büszkék vagyunk. A tulajdonostól minden támogatást megkaptunk, amikor még harcoltunk az európai kupáért, éreztette velünk, hogy ő is kifejezetten szeretné. Sajnos nem sikerült, de elmondta, büszke ránk, és a város is az.

– Térjünk rá az ön teljesítményére. Rögtön alapember lett, góllal mutatkozott be, szerzett győztes gólt is, de az idény vége nem alakult fényesen. Az utolsó tizenegy bajnokin csupán kétszer kezdett.

– Az első fél év szinte tökéletes volt, majd a másodikat sérüléssel kezdtem, hat meccset ki kellett hagynom. Győztes góllal tértem vissza, pedig öt-hat héten keresztül csak futócipőben tudtam edzeni, a bokám miatt nem tudtam stoplist húzni, de a csapatnak szüksége volt rám. Az eredmények nem jöttek, nyolc mérkőzésen csak egyszer nyertünk, aztán pedig hajlítóproblémával bajlódtam. Hamar rendbe jöttem, de nem kerültem vissza a csapatba, négy mérkőzést nyertünk meg ebben az időszakban, aztán a Basaksehir ellen a szünetben beálltam, jól is ment a játék, de a hosszabbításban kiállított a játékvezető. Eltiltás miatt megint nem játszottam, majd a Pendikspor és a Kasimpasa ellen visszakerültem a kezdőbe. Kíváncsi voltam, az Európa-bajnoki keretből való kimaradás milyen hatással lesz a játékomra − nos, jól teljesítettem. A múlt vasárnapi, utolsó bajnoki előtt belázasodtam, így nem tudtam kezdeni, a vezetőedző a szünetben be akart küldeni, de nem voltam jó állapotban, az utolsó tíz percre tudtam csak beállni. Volt is egy helyzetem, sajnos a kapu fölé fejeltem a labdát. Az utolsó két-három bajnokin már hasonlított a formám az idény elejire, az pedig kifejezetten jólesik, hogy végig, még a nehezebb, sérülésekkel sújtott időszakban is éreztem a szakmai stáb bizalmát.

– Említette az Eb-keretből kimaradást. Miként érintette, hogy a tartalékok között számít önre Marco Rossi szövetségi kapitány?

– Csalódott voltam, mindamellett kíváncsian vártam, hogyan csapódik le mindez, a nehéz napok után milyen teljesítményt nyújtok, s utólag mondhatom, a kerethirdetés utáni első bajnokin az idény egyik legjobb meccsét játszottam, ez pedig feltöltött. Habár rosszulesett, hogy kimaradtam az Eb-keretből, remek csapatok és nagyszerű játékosok ellen nyújtottam jó teljesítményt az idényben, tudom, hogy jó úton járok. Tartalékként az a feladatom, hogy ne essek ki a ritmusból, maradjak edzésben. A Rizesporral június huszonhetedikén kezdjük el a felkészülést a következő idényre.