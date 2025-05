Makrai Gábor idénybeli második feljutására hajt Kazincbarcikán

„Mindenki azt mondja, hogy meg kell verni a Kisvárdát, persze jó dolog lenne, de én azt mondom, hogy szerezzünk ugyanannyi pontot, mint a Vasas. Ez a legfontosabb. Persze mindenki nyerni szeretne, de most nem számít, hogy szépen vagy csúnyán játszunk, a lényeg, hogy elérjük a célunkat” – fogalmazott Makrai Gábor, aki az idény első felét az időközben élvonalba jutó Csíkszereda csapatánál töltötte.

„Nehezen indult ez az évem, január elején szerződést bontottam Csíkszeredán, aztán sokáig nem találtam megfelelő lehetőséget, majd a Barcika segítő kezet nyújtott március elején, de remélem, hogy most már úgy értékelik ők is, hogy én is tudtam egy picit segíteni a Kazincbarcikának. Évek óta most először újra élvezem a focit. Tényleg örülök, hogy ide tudtam kerülni, és ezt nem csak úgy mondom, ilyen csapatban jó játszani. Ritka az olyan NB II-es klub, amelyik akar és tud is futballozni. Nem csak beállunk védekezni, tördeljük a játékot, ívelgetünk és majd csak találunk egy gólt. Nekem is fekszik ez a játék” – mondta a váltásról Makrai. A 28 éves balszélső szerint a játéktudás helyett a mentális állapot lehet a döntő faktor a vasárnapi meccsen.

„Kicsit ez is közhelynek hangzik, de ha a másik meccsre figyelsz, akkor elveszted a figyelmet, úgyhogy nehéz helyzet. Nem is azt mondom, hogy a játéktudás lesz a fő választóvonal, hanem inkább az, hogy fejben rendben legyünk. Játszottam többek között Diósgyőrben, azért ott nagy volt a tét, a nyomás, sok játékost ez meg is tört. A csapatba olyan karakterek kellenek, akik ezt el tudják viselni. Nálunk szerintem ezzel nincs gond” – vélekedett a labdarúgó, hozzátéve, hogy az életben az igazi nyomás nem a labdarúgók vállaira nehezedik.

„Mondták ezt már tőlem nagyobb emberek is, hogy nem azon van nyomás, aki a feljutásért harcol egy futballcsapatban, hanem azon, aki nem tud enni adni a gyerekének, vagy nem tudja, hogy a jövő héten miből fog megélni. Kellemes teher, hogy van tétje a meccsnek, de ez ugyanúgy megvan akkor is, ha valaki a barátaival megy le játszani” – mondta Makrai Gábor.

LABDARÚGÓ NB II

Május 25., vasárnap

30. FORDULÓ

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

17.00: Gyirmót FC Győr–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport, párhuzamos közvetítés) – élőben az NSO-n!

17.45: Vasas FC–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport, párhuzamos közvetítés) – élőben az NSO-n!