Kazincbarcika: klubigazgatóként folytatja Simon Miklós

„Szükségünk volt valakire, aki segít nekünk abban, hogy az utánpótlás- és a felnőttcsapat közötti szakmai munka összehangoltabban működjön – nyilatkozta Sztupák Péter, a Kazincbarcika tulajdonosa a klub hivatalos oldalának annak apropóján, hogy Simon Miklós lett az NB II-es tabella második helyén álló csapat klubigazgatója. – Simon Miklós, aki akadémiát, felnőttcsapatot is irányított, komplex tudású szakember, és reméljük, sikeres lesz a klubnál.”

„Mivel főállásban iskolaigazgatóként dolgozom és tanítok is, a mindennapi munkában délelőttönként nem tudok részt venni, csak az esti edzéseken, ezért szükség volt olyasvalakire, aki a napi munkát tudja irányítani – vette át a szót Koszta Péter sportigazgató. – Ez volt az elsődleges szempont, teljesen függetlenül attól, hogy most feljutunk-e az NB I-be vagy sem. A munkamegosztás is megvan: én továbbra is a felnőttcsapat szakmai munkájáért, a keret kialakításáért és az átigazolásokért felelek, Simon Miklós a klub egészéért, beleértve az utánpótlást is.”

„Még diósgyőri munkavállalásom alatt az egyik legfontosabb feladatomnak tartottam, hogy találjak egy olyan partnerklubot, amely az ottani fiatalokat képezve, tapasztalathoz juttatva segít fejleszteni őket. Ebben nyilván elsősorban a Kazincbarcikára támaszkodtunk. Büszkén mondhatom, hogy sikerült az elmúlt évek kapcsolatát kicsit kiegyenesíteni, és kooperáció helyett együttműködés lett belőle. Ez a szoros együttműködés is odáig vezetett, hogy a két klub vezetősége közösen keresett edzőt ehhez a projekthez, és így találtuk meg Erős Gábort. Mondhatjuk, hogy ennek köszönhetően abszolút képben vagyok a csapattal. Nagyon sok diósgyőri játékos, nagyon sok olyan játékos játszik itt, aki rajtam keresztül került Diósgyőrbe, és fiatalként most itt bontogatja a szárnyait. Nagyon szeretnénk az utánpótlást, illetve az utánpótlásban dolgozó edzőinket még nagyobb lehetőség elé állítani, akár a tapasztalat, akár a tanulás, akár egyéb szinten, illetve az itt sportoló, itt focizó gyerekeknek talán még egy lökést adni a fejlődésükhöz. A végcél nem mondom, hogy fontosabb, mint, mondjuk, az NB I, de nagyon-nagyon szeretnénk azt látni, hogy helyi gyerekek is játszanak a felnőttcsapatban. Ezek az első számú célok” – mondta új feladatáról Simon Miklós, aki 2025 januárjáig a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója volt, ezzel párhuzamosan pedig az U17-es fiú válogatott asszisztens edzői feladatait is ellátta.

A Kazincbarcika két fordulóval a bajnokság vége előtt a második helyen áll az NB II-ben, három ponttal előzi meg a harmadik Vasast, így ha a fővárosiak kikapnak vasárnap Szegeden, hétfő este a Mezőkövesd ellen a döntetlen is elég lenne Erős Gábor együttesének a feljutáshoz. Nem véletlen, hogy futball-láz van a városban, s garantálva van a telt ház, igaz, csupán valamivel több mint ezren férnek be a közelmúltban korszerűsített létesítménybe. Információnk szerint a vezetőség nem lenne hálátlan, csaknem harmincmillió forint prémiumot kapna a csapat a történelmi feljutásért.

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

Hétfő, 20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!