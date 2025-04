Érdekes meccs az NB II-ben: Csábi József a Honvéd ellen

Tizenkét év – több részletben, játékosként és edzőként ennyi időt töltött Kispesten Csábi József, aki vasárnap a BVSC szakvezetőjeként a piros-feketék ellen vezeti csatába a zuglóiakat.

„Ezerkilencszáznyolcvannyolcban érkeztem Kispestre Szolnokról – emlékezett lapunk kérdésére Csábi József, a tízszeres válogatott labdarúgó. – Ha arra gondolok, ennek lassan negyven éve, eszembe jut, hogy a Bozsik-stadionban Kozma Mihály mindig mondta nekünk: gyerekek, ne öregedjetek meg! Mi nevetve visszakérdeztünk, akkor haljunk meg fiatalon? Az sem jó… Maradjunk fiatalok, ezt javasolta Misi bácsi, és igaza volt. Három bajnoki cím, három kupadöntő, abból egy győzelem, sikeres volt az első időszak a Honvédban, 1998-ban visszatértem, majd kétszer edzőként is. Ennyi idő nyilván erős kötődést feltételez, sok barátot szereztem Kispesten. Volt egy kimondottan erős hetem: 1989. június tizedikén az MTK ellen győztünk 2–0-ra, ezzel bajnokok lettünk, 14-én kupadöntő a Ferencváros ellen, Fodor Imre góljával 1–0 ide, megnyertük a kupát is, 16-án megnősültem, másnap elutaztunk nászútra. Aztán 1990-ben Tatabányán elveszítettük a kupadöntőt a Pécs ellen, de 1991-ben, majd 1993-ban megint bajnokok lettünk, 1994, a lovas rendőrös kupadöntő, amely után hívott a Fradi, de távozott Nyilasi Tibor, bizonytalannak tűnt a helyzet, ezért a BVSC-be mentem. Két évet játszottam itt, Zuglóban, s annyira jó volt a közösség, hogy az is örök emlék, 1996 tavaszán végig versenyben voltunk a bajnoki címért, végül másodikok lettünk a Ferencváros mögött. A kupadöntőben BVSC–Honvéd, az első meccsen én rúgtam az egyetlen gólt, de a visszavágón 2–0-ra nyert a Honvéd, két ezüstéremmel zártuk azt az évet.”

Nem kétséges tehát, Csábi Józsefnek a két legfontosabb klub (szülővárosa, Szolnok csapatát nem számítva) találkozik vasárnap a Szőnyi úton.

„Ugyanaz a családias légkör jellemzi a klubot, mint a kilencvenes évek közepén – mondta az 58 éves edző. – Profi edzőként a Honvéd ellen kell készülnöm, és ez már nem az őszi csapat, jól igazoltak a kispestiek, erősödött a keretük, ez a másodosztályú gyilkos menetelésben kulcskérdés. Halljuk, nagy az érdeklődés, sokan kíváncsiak a mérkőzésre, bizakodom, hogy ez pluszmotivációt jelent játékosainknak.”

NB II, 23. FORDULÓ – az összes mérkőzés élőben az NSO-n!

Április 6., vasárnap

14.00: BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC

16.00: Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre

17.00: FC Ajka–Opus Tigáz Tatabánya

17.00: Gyirmót FC Győr–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: Soroksár SC–Budafoki MTE

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Kolorcity Kazincbarcika SC

17.00: Aqvital FC Csákvár–Kisvárda Master Good

Április 7., hétfő

20.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)