Nagy siker a kisvárosban: a negyedik helyen áll a Szentlőrinc

Kitűnően szerepel az NB II-ben a Szentlőrinc: a tavaszi öt mérkőzésén mindössze egy gólt kapott. Az 1912-ben alapított sportegyesület történetének legjobb csapatát láthatják a helyi drukkerek. A 2024–2025-ös idényre újoncként tértek vissza a második vonalba a harmadosztályból. A bajnoki rajt idején meg később is állandóan a biztos bennmaradásról beszéltek, de itt már jóval többről lehet szó. Igaz, a pompás sorozathoz néha szerencse is kellett, ugyanakkor előfordult, hogy még az utolsó percben is hagytak ki győzelemmel kecsegtető tizenegyest.

„Az elmúlt nyáron szinte teljesen új együttest kezdtünk építeni – mondta lapunknak Waltner Róbert, aki nyáron vette át a vezetőedzői feladatokat a sikeres osztályozó után. – Ennek az útnak a közepén sem járunk, néha még napjainkban is csiszolni kell az elemeket.”

A kapusra, Gyurján Mártonra mindenesetre nem lehet panasz, néha olyanokat véd, amire rá lehet csodálkozni, és a védelem is masszívnak tűnik.

„Gyurján Márton emberileg és szakmailag is kiválóra vizsgázott eddig. Korábban is dolgoztunk együtt, nem csalódtam benne. A hátvédsorban mindenki megértette, milyen rendszerben szeretnénk futballozni. Ebben ugyanolyan fontos szerep jut a középpályásoknak és a támadóknak is. Csapatszinten gondolkodunk.”

A jó szereplést taglalva adódik a kérdés: előremenekülnek, vagy már merészebb álmokat is megfogalmaztak a klubban? S vajon a kisvárosi nagy sikert a játékosok megfelelően kezelik?

„Azon vagyunk, hogy minél hamarabb megszerezzünk annyi pontot, amennyi a biztonságot jelenti nekünk. Ha előbb meglesznek a várt sikerek, akkor megnyugodhatunk egy kissé. Elbizakodottsággal nem szembesültem, jó a hangulat az öltözőben.”

Vajon mikor lenne (szinte teljesen) elégedett Waltner Róbert?

„Abban az esetben érezhetek majd elégedettséget, ha az utolsó fordulót követően mosolygós arcokat látok magam körül – futballistákét, sportvezetőkét és természetesen szurkolókét.”

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

14.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Opus Tigáz Tatabánya – élőben az NSO-n!

14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

14.00: BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

15.00: HR-Rent Kozármisleny–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Vasas FC – élőben az NSO-n!

15.00: Gyirmót FC Győr–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Kisvárda Master Good – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!