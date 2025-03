Kirántott egy pontot a Szentlőrinc zsebéből a Kazicbarcika

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–2 (1–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 300 néző. Vezette: Csonka Bence (Mohos Milán, Vad Anita)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi T. (Szolgai, 81.), Szekszárdi M., Poór P., Kiss-Szemán – Rab B., Vingler (Kesztyűs M., 88.) – Hajdú R., Nyári (Novák Zs., 88.), Nagy R. (Samson, 71.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Baranyai N., Varga J., Debreceni Á., Demeter M. – Bódi Á. (Pintér Á., 75.), Lucas, Kártik, Herjeczki (Szabó M., 57.) – Pethő B. (Makrai, 75.), M. Ramos (Katona I., 57.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Rab B. (45+3.), Nagy R. (54.), ill. Varga J. (76.), Makrai (86.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy elszántsággal vágott bele a Szentlőrinc a Kazincbarcika elleni rangadóba, de az első percekben így is inkább a magasan letámadó vendégek akarata érvényesült. Bő nyolc perc után enyhült csak a piros-feketéken a nyomás, de attól kezdve mindkét együttes védőitől maximális koncentrációra volt szükség. A mérkőzést ugyanakkor fél óra után aggasztó pillanatok szakították félbe. Egy szurkoló esett össze a pálya mellett, de szerencsére néhány perccel később már a lelátón ülve élvezhette tovább ő is a mérkőzést, illetve a gólokat. Az első találat az első játékrész ráadásában jött. Egy szögletet követően Rab Boldizsár bombája talált utat a lábak közt, majd a gólvonalon egy védőn gellert kapva vágódott a kapu bal oldalába.

Bódi Ádám (balra) ezúttal nem talált be az ellenfél kapujába (Fotó: Kovács Donát/KBSC)

A második játékrészben is nagy intenzitással folyt a csata, és az 54. percben újabb gólt ünnepeltek a hazaiak. Tóth-Gábor csúsztatott Hajdú Roland elé, aki némi tétovázás után lőtt, Fadgyas Tamás ugyan ezt a kísérletet még hárította, a kipattanót Nagy Richárd az üres kapu közepébe pofozta. Erős Gábor ezt követően több változtatásra is elhatározta magát, és ez be is jött neki. Egyre nagyobb fölényben futballozott a Kazincbarcika, még ha Nyári Patrik közben le is zárhatta volna a találkozót, de mivel elhibázta a százszázalékos ziccerét, így a 76. percben Varga József szépített. A volt debreceni játékos jobb oldali szögletet követően fejelt a hazai kapuba. A vérszemet kapó vendégek ezt követően tovább rohamoztak, és a 86. percben az egyenlítést is összehozták. Makrai Gábor fordult le tökéletes ütemben Szekszárdi Milánról, kapta is a labdát, amit nyolc méterről elegánsan átbökött Gyurján Mártonon.

Ezt követően is mindkét csapatnak meg volt az esélye a gólszerzésre, de már nem változott az eredmény, így kénytelenek voltak az együttesek megosztozni a pontokon. 2–2

Lucas és Tóth-Gábor párharca a labdáért (Fotó Fábián Laci/Szentlőrinc)

PERCRŐL PERCRE